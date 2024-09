Jokes & Cigarettes: el extraño humor del destino

Ambientada en una convulsa España a finales de los años 60, la película nos presenta a Eugenio (David Verdaguer) y Conchita (Carolina Yuste), una pareja de ensueño que decide lanzarse a la aventura de crear un dúo de música Catalana. A pesar de su talento y la pasión de ambos por su oficio, las cosas no salen tan bien como esperaban, obligándolos a tener que lidiar con los vaivenes económicos típicos del mundo del espectáculo y replantarse en más de una ocasión su futuro. Las cosas cambian por completo cuando, por una jugada del destino, Eugenio termina presentándose solo en el escenario y descubriendo, casi por accidente, su talento innato para contar chistes y hacer reír a la gente. Un hecho azaroso que pondrá punto y final a la carrera musical del matrimonio, para darle nacimiento al vertiginoso ascenso de Eugenio como humorista.

Inspirada en la vida del legendario comediante español Eugenio, el guion de Jokes & Cigarettes comienza como una cinta romántica donde una pareja intenta crecer en el mundo de la música para terminar como una tragicomedia sellada por las ironías de la vida.

El éxito de esta progresión recae en el desarrollo en paralelo de dos polaridades que se complementan durante el largometraje: por un lado, Eugenio y Conchita se van acercando más y más en el plano afectivo (fortaleciendo su relación de pareja, construyendo una familia y compartiendo a todo nivel) mientras que el plano profesional los va separando al llevarlos por diferentes derroteros (haciendo brillar a uno y apagando al otro).

Lo que confronta al espectador —y a los personajes— es la postura de Conchita y Eugenio frente a los embates del destino: ella tiene talento de sobra, ama la música, pero no termina de florecer; él no está seguro de sus habilidades como humorista, siempre se monta en el escenario a regañadientes, pero su carrera va in crescendo; ella ayuda a su marido en todo, transformándose en una pieza clave en su desarrollo profesional; él intenta, hasta el último momento, apoyar la carrera de su esposa pero todo su esfuerzo es en vano; ella sonríe para ocultar su dolor y frustración; él con un semblante estoico, no termina de disfrutar su éxito.

Dichas polaridades diametralmente opuestas generan una fricción terrible en ambos personajes, pero se sostienen gracias al amor y la familia que los une y a la capacidad que tienen de transformarse en el escenario ocultando sus penas detrás del arte.

El juego de contrastes entre luz y oscuridad, comedia y tragedia, vida y muerte, de Jokes & Cigarettes funciona a la perfección gracias a las maravillosas interpretaciones de la dupla protagónica: David Verdaguer y Carolina Yuste. El primeros, más allá de su semblante incólume y su maestría para soltar chistes hilarantes sin fruncir el ceño, transpira una profunda melancolía en cada plano. En la otra antípoda, su pareja es como un rayo de luz que ilumina el cuadro con cada una de sus apariciones, conquistándonos con su sonrisa, mirada compasiva y belleza.

Ambos no solo se complementan gracias a sus temperamentos, también esconden entre miradas, gestos y pequeñas frases un profundo dolor y culpa que los carcome, haciéndolos pasar de un extremo a otro conforme avanza la trama (entre más avanza Eugenio, más triste se siente en contraposición a Conchita que, entre más compleja se vuelve su situación, más feliz y tranquila se ve). Casi como emulando la ficción (resaltando las ironías del destino), ambos actores están espectaculares y fueron nominados al Goya… pero solo Verdaguer ganó el premio a Mejor Actor.

La dirección de David Trueba es acompasada y se toma su tiempo para construir la intimidad que une a los protagonistas (tanto a nivel laboral como personal). Al mismo tiempo, nos muestra como telón de fondo una parte de la convulsa historia de España, las ideas de progreso que se respiraban en las calles y expone las contradicciones del mundo artístico (sin jamás perder el foco de Eugenio y Conchita).

Inspirado por el arco dramático de la pareja, Trueba nos regala momentos musicales llenos de belleza y melancolía (hechos a la medida para que Conchita brille) y, como si fuese un entreacto, se detiene en pequeños “descansos” narrativos para hacernos reír con algunos chistes de Eugenio. Gracias a su delicadeza en el manejo del subtexto, el director logra que la intimidad siempre se mantenga sin dejarse arrastrar demasiado por el vertiginoso ritmo de los escenarios que llaman a sus protagonistas para sacarlos de su centro, ni caer en la tentación de irse a los extremos en los que tan fácilmente se pudiese entrar en una historia como esta.

Jokes & Cigarettes es mucho más que un biopic sobre un comediante emblemático. A través de su guion explora las ironías del destino, las dicotomías insalvables a las que debe enfrentarse una pareja y los sacrificios indecibles que se deben hacer con una sonrisa en el nombre del amor. De manera sutil, nos confronta con nuestros propios miedos (al éxito y al fracaso) y a las frustraciones que nos impone tener que resolver la dicotomía entre el querer, el deber y el poder. Con chistes inocentes, canciones melancólicas, un romance de ensueño, cierto aire naive y un subtexto que desborda melancolía, Jokes & Cigarettes nos hará reflexionar sobre las ironías del destino con una sonrisa en los labios y una lágrima en los ojos.

Lo mejor: las interpretaciones de David Verdaguer y Carolina Yuste. La danza de la historia entre el drama y la comedia. Los momentos musicales y la elección de los temas. El diseño de producción. Los chistes imperecederos.

Lo malo: quedamos con ganas de ver un poco más de la oscuridad de Eugenio y la tristeza que embargó la última parte de su vida. El arco dramático de Conchita, a pesar de lo intenso de su cierre, pierde intensidad hacia el final,

Sobre el autor

Luis Bond es director, guionista, editor y profesor. Desde el 2010 se dedica a la crítica de cine en web, radio y publicaciones impresas. Es Tomatometer-approved critic en Rotten Tomatoes (https://www.rottentomatoes.com/critics/luis-bond/movies ). Su formación en cine se ha complementado con estudios en Psicología Analítica profunda y Simbología. Es co-host del podcast Axis Mundi donde profundiza en el análisis fílmico, la literatura, la psicología y los lenguaje simbólicos.

[Text Wrapping Break]Twitter (X), Instagram, Threads, TikTok: @luisbond009

Web: www.luisbond.com