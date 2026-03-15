domingo 15  de  marzo 2026
PREMIOS

Nominados a las principales categorías de los premios Óscar

A continuación, los nominados en las principales categorías para la 98ª edición de los premios Óscar que se entregarán este domingo en Hollywood:

Una estatua del Óscar se muestra en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios de la Academia en el Teatro Dolby en Hollywood, California, el 9 de marzo de 2024. 

 

 

LOS ÁNGELES.- La película de horror vampiresco Sinners, del director Ryan Coogler, lidera con un récord de 16 nominaciones, seguida de One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson, con 13. A continuación, los nominados en las principales categorías para la 98ª edición de los premios Óscar que se entregarán este domingo en Hollywood:

Mejor película

Bugonia

Lee además
Sinners es una mezcla de horror, acción, drama y comedia que explora la cultura afroamericana de una forma nunca antes vista. 
PREMIOS

Conozca a las diez nominadas a Mejor Película de los Óscar 2026
Estatuillas de los premios Óscar. 
CINE

Noreste de Brasil vibra de orgullo por nominación de "El agente secreto" al Óscar

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supremo

One Battle After Another

El agente secreto

Valor sentimental

Sinners

Sueños de tren

Mejor actor

Timothee Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another

Ethan Hawke, Luna azul

Michael B. Jordan, Sinners

Wagner Moura, El agente secreto

Mejor actriz

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, Si tuviera piernas te patearía

Kate Hudson, Canción cantada azul

Renate Reinsve, Valor sentimental

Emma Stone, Bugonia

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, One Battle After Another

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Sean Penn, One Battle After Another

Stellan Skarsgard, Valor sentimental

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Valor sentimental

Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor sentimental

Amy Madigan, Armas

Wunmi Mosaku, Sinners

Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor director

Chloe Zhao, Hamnet

Josh Safdie, Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Joachim Trier, Valor sentimental

Ryan Coogler, Sinners

Mejor guion original

Luna azul

Fue solo un accidente

Marty Supremo

Valor sentimental

Sinners

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sueños de tren

Mejor casting

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

El agente secreto

Sinners

Mejor canción original

Querida mía, Diane Warren: Implacable

Dorado, KPop Demon Hunters

Te mentí, Sinners

Dulces sueños de alegría, ¡Viva Verdi!

Sueños de tren, Sueños de tren

Mejor banda sonora original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners

Mejor edición

F1

Marty Supreme

One Battle After Another

Valor sentimental

Sinners

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fuego y ceniza

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor maquillaje y peluquería

Frankenstein

Kokuho

Pecador

The Smashing Machine

La hermanastra fea

Mejor fotografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Sueños de tren

Mejores efectos visuales

Avatar: Fuego y ceniza

F1

Jurassic World Rebirth

El autobús perdido

Sinners

Mejor sonido

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another

Sinners

Mejor película de animación

Arco

Elio

KPop Demon Hunters

La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia

Zootopia 2

Mejor cortometraje de animación

Mariposa

Siempreverde

La niña que lloró perlas

Plan de jubilación

Las tres hermanas

Mejor cortometraje de acción real

Mancha de carnicero

Una amiga de Dorothy

El drama de época de Jane Austen

Los cantantes

Dos personas intercambiando saliva

Mejor largometraje documental

La solución de Alabama

Ven a verme con buena luz

Cortando rocas

El señor Nadie contra Putin

El vecino perfecto

Mejor cortometraje documental

Todas las habitaciones vacías

Armado solo con una cámara: la vida y muerte de Brent Renaud

No más niños: se fueron y ya no están

El diablo está ocupado

Perfectamente una extrañeza

Mejor largometraje internacional

El agente secreto, Brasil

Fue solo un accidente, Francia

Valor sentimental, Noruega

Sirat, España

La voz de Hind Rajab, Túnez

FUENTE: AFP

Premios Óscar reconocen trabajo de directores de casting

Los premios Óscar prometen una gala impredecible

Revelan inspiración detrás de famosa escena de carreras en "One Battle After Another"

Las más leídas

Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.  video
TENSIONES

Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si se golpea su infraestructura energética

La jefa de la Misión Diplomática de EEUU, Laura Dogu, y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron en Caracas. 
REAPERTURA

Incertidumbre sobre asilos por vuelta de relaciones diplomáticas

Los residentes se reúnen afuera en un vecindario bloqueado en medio de un apagón eléctrico prolongado después del huracán Ian en La Habana el 30 de septiembre de 2022.
CRISIS EN CUBA

Brutal represión por protesta en Morón, después que Díaz-Canel admite diálogo con EEUU

Nicolás Maduro en la audiencia del tribunal de Nueva York, EEUU, el 5 de enero. 
JUSTICIA

Fiscalía rechaza anular los cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por narcoterrorismo

Miguel Díaz-Canel reconoció la existencia de contactos entre La Habana y Washington, tras meses de negaciones oficiales.
CONVERSACIONES

Analista advierte: diálogo entre Washington y La Habana no significa cambio político en Cuba

Te puede interesar

Imagen de archivo de la isla de Jarg. El Ejército iraní aseguró este sábado que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas, después del ataque estadounidense contra la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.  video
TENSIONES

Irán amenaza con atacar empresas de EEUU si se golpea su infraestructura energética

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Varsovia, Polonia
TURISMO

Varsovia, creciente e impactante ciudad europea

Rishi Kapoor.
ESCÁNDALO

Urbanizador de Miami enfrenta 37 cargos por fraude millonario

La jefa de la Misión Diplomática de EEUU, Laura Dogu, y la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunieron en Caracas. 
REAPERTURA

Incertidumbre sobre asilos por vuelta de relaciones diplomáticas

María Corina Machado.- Europa Press
VENEZUELA

El firme liderazgo de María Corina