Joni Mitchell recibe prestigioso premio en Washington

WASHINGTON.- La célebre cantante de folk Joni Mitchell , autora de temas como A Case Of You, recibe hoy, 1 de marzo, el premio que otorga la Librería del Congreso estadounidense en reconocimiento a una carrera plagada de éxitos e incursiones en el rock, pop o jazz.

Entre las estrellas que le rendirán homenaje se encuentran Annie Lennox, Herbie Hancock, Cyndi Lauper, Graham Nash, Diana Krall y Angelique Kidjo.

Autora, compositora, intérprete y artista plástica, Joni Mitchell sufrió en 2015 un accidente cardiovascular que le ha limitado la movilidad.

Gracias a una voluntad de hierro para recuperarse, en el año 2022 ofreció por sorpresa un concierto en el festival folk de Newport, en el este de Estados Unidos. El público pudo verla, con guitarra en ristre, interpretando temas como Just like this train, en una demostración de que el accidente no había disminuido los atributos musicales que la llevaron a la fama.

Entre otros temas cantó A case of you, uno de sus grandes clásicos, en dúo con Brandi Carlile, otra estrella del folk contemporáneo.

Joni Mitchell fue una de las grandes figuras de la generación de folk-roqueros de los años 1960 con éxitos como Big Yellow Taxi, un himno al medio ambiente, Both Sides Now y Woodstock, en homenaje al célebre festival en el que sin embargo no participó en agosto de 1969.

La cantante se suma a una lista de ilustres artistas que han recibido el premio Gershwin de la canción popular, que lleva el nombre de los hermanos George e Ira Gershwin, en la que figuran entre otros Paul Simon, Stevie Wonder y Paul McCartney.

FUENTE: AFP