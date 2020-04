Jorge Ramos a Chiquinquirá Delgado: "Mi debilidad eres tú"

Jorge Ramos comenzó la transmisión diciendo que ambos tienen un trato implícito de no hablar de su vida juntos, y que todavía no entendía cómo había dicho que sí.

Chiquinquirá Delgado le preguntó a Jorge Ramos qué mujer era su debilidad y él le contestó lo siguiente: “Cuando nació Paola (su hija) una amiga me dijo, ‘Paola te va a salvar’… Y creo que así ha sido, pero mi debilidad eres tú”.

En el show de Facebook de Univisión también llegó el momento de una pregunta esperada por muchos: Chiquinquirá Delgado hizo la siguiente interrogante: ¿Hay o no?, a lo que el periodista le respondió: “¿Es una propuesta?… Somos dos espíritus libres, hemos aprendido de lo que no nos ha funcionado y sí sabemos lo que nos funciona y no lo cambiaría por nada”.

Asimismo, Jorge Ramos contó que también su punto débil es su madre a quien visitaba, antes de la pandemia, una vez al mes en México, donde vive la señora. “Mi relación con mi mamá es donde más me doblo, me duele mucho no poder estar cerca de ella”.

“En toda esta pandemia, mi mayor privilegio, y una de las cosas que más estoy agradecido, es hacer estado encerrado dos meses contigo”, le dijo Jorge Ramos a Chiquinquirá Delgado en el show de Facebook de Univisión, quien le contestó que ella pasaría 20 junto a él.

Chiquinquirá Delgado compartió que de todas las catástrofes que le ha tocado cubrir a su pareja, siente que esta es la que más le estaba afectando y él confesó que sí, en especial porque los familiares solo se pueden despedir por teléfono de sus muertos. Y allí desnudó otra intimidad, que ante el agobio la busca a ella.

“Me refugió en ti, en la casa, en Carlotta, la hija de Chiqui que es una niña maravillosa, la niña más alegre… Me refugio en escribir, en correr, en andar en bicicleta”, aseguró en el show de Facebook de Univisión.

También hablaron del carácter de Ramos, que muchas veces se ve reflejado en las entrevistas y él contó que: “No peleamos… Una de las maravillas de esta relación que tenemos, hemos aprendido tanto de lo que no se debe hacer, que lo disfrutamos muchísimo”.