Juan Soler revela que su novia tiene un tumor

Paulina Mercado agradece a Juan Soler

"Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que, amor, sí me da miedo porque, te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor, y demás. Y, desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso, yo que juego siempre a ser la mujer maravilla de que no pasa nada y hay que tener buena actitud... tú me has ayudado a soltarlo... me has acompañado a mis estudios, a mis resonancias magnéticas...", agregó.

Ante esta situación, Juan Soler ha estado muy conmovido por el diagnóstico que afronta su novia. Sin embargo, mantiene su apoyo incondicional.

"En un tema así, no cualquiera jala y tú te has sido divino conmigo", aseguró Paulina Mercado.