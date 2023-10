Juanes aborda sus creencias sobre extraterrestres

Cortesía/Prensa The 3 Collective

Juanes confesó que siempre creyó en los alienígenas, pero no fue sino hasta 2011 que una vivencia lo hizo confirmar la teoría de que no estamos solos en el universo.

"Fue increíble la verdad, fue increíble porque antes de que eso me pasara, creía en eso (los extraterrestres) pero nunca me había tocado. Estábamos en Ginebra, Suiza, en un evento. Era la una de la mañana", comentó al programa Buen día, Colombia.

"En Latinoamérica eran las seis de la tarde no teníamos sueño. Literal, estábamos en el balcón sentados, tomando cerveza y viendo la ciudad. Era la una de la mañana, no había absolutamente nadie en la ciudad, ni una moto. Nada, nada, silencio absoluto", reseñó la revista People en Español.

La experiencia de Juanes

El cantante recordó que fue mientras estaban disfrutando, unas luces en el cielo llamaron su atención. A su juicio se trataba de un OVNI (objeto volador no identificado).

"De repente, al frente, empezamos a ver cinco luces gigantes, y lo primero que pensamos: 'ah, ok, el aeropuerto, aviones que van a aterrizar en el aeropuerto'. Y vimos estas luces que no se movían para ninguna parte, sino que estaban estáticas. De repente dije: '¿qué es eso, tan extraño?'. Después se empezaron a mover de manera súper perfecta, es decir líneas, después hacían un triángulo. Desaparecían dos y aparecían otras, como unos patrones que se ven en internet".

Juanes aseveró que la experiencia lo hizo reafirmar una creencia que ya poseía. Sin embargo, asevera que los hallazgos que algunos gobiernos han compartido, es prueba de que en efecto hay vida fuera de nuestro planeta, que al igual que el hombre, busca otros seres con quien comparte el universo.

"Esto duró como unos 25 minutos y, de un momento a otro, se fueron. Y yo '¡esto es real, de verdad!'. Para mí fue brutal porque fue reafirmar que esto estaba pasando. Y más ahora, cuando ya el Pentágono de Estados Unidos y otros países, están diciendo 'ok, ok si, es verdad. No sabemos qué es esto, estamos investigando'", alegó. "

Por último, destacó que pensar en que somos los únicos seres vivientes no tiene mucho sentido. "Es obvio, no podemos ser los únicos".