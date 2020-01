Juanes lanza videoclip ﻿del tema "Mía mía" ft. Fuego

El cantautor, tras alcanzar categoría oro en Latinoamérica por su más reciente álbum “más futuro que pasado", el día de hoy revela su nuevo video “Mía mía” junto al dominicano-estadounidense MC Fuego.

El ganador de 23 Latin Grammys y múltiples Grammy, se encuentra nominado como Artista Del Año Pop/Rock a Premios Lo Nuestro, esta nueva nominación es un reconocimiento más a la amplia trayectoria del astro colombiano, quien el pasado mes de noviembre fue honrado como Persona Del Año por la Academia Latina de la Grabación.

Juanes será el único artista Latino, rindiendo tributo a Prince en el próximo especial de televisión que transmitirá la cadena de televisión CBS y que se grabará este 28 de enero en Los Ángeles, dos días después de los Premios Grammys, donde se unirá a artistas como: Beck, Common, Gary Clark Jr., Earth, Wind & Fire, Foo Fighters, H.E.R., Alicia Keys, John Legend, Chris Martin, Mavis Staples, St. Vincent, Usher, Susanna Hoffs, y los colaboradores de Prince: The Revolution, Sheila E., y Morris Day and The Time para este evento especial.