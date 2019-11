Juanes lanza su esperado álbum "Más futuro que pasado"

Ahora, como continuación de su álbum visual pionero Mis Planes Son Amarte (que se cobró dos Latin Grammys y obtuvo una calificación 5 estrellas de Rolling Stone) Juanes trae con contundencia su guitarra y sus pasiones folklóricas de vuelta para el lanzamiento de su álbum “Más Futuro Que Pasado” este 22 de noviembre.

Uno de los principales productos de exportación cultural de Colombia que ha logrado incorporarse en el tejido musical de las Américas es el ritmo pulsátil de la cumbia.

Esta vez, con gran parte del mundo prestando nuevamente sus oídos a la música latina, Juanes extiende una invitación global a bailar y sumergirse en ella más profundamente, con “Más Futuro Que Pasado”, ofreciendo fusiones más envolventes y vanguardistas, pero aún con la tradición y notas de guitarra adecuadas, para crear una versión de la cumbia, la guasca, el vallenato y otros estilos folklóricos en línea con el siglo XXI.

Si bien el reciente nombramiento de Juanes como Persona del Año de la Academia Latina de Grabación 2019 reconoció su “talento creativo, esfuerzos humanitarios sin precedentes, apoyo a artistas emergentes, y contribuciones filantrópicas para el mundo” a lo largo de una carrera llena de récords, las canciones que ya han sido estrenadas como adelantos de “Más Futuro Que Pasado” han continuado la racha de premios y éxito en las listas que siempre han seguido a la estrella colombiana.

De hecho, el sencillo “Pa Dentro” ya ganó un Latin Grammy, mientras que los lanzamientos siguientes recibieron nominaciones en las principales categorías de dichos premios este año: “La Plata ft. Lalo Ebratt” (Grabación del Año) y “Querer Mejor ft. Alessia Cara”(Grabación del Año y Canción del Año). Más recientemente, el sencillo que Juanes y Sebastián Yatra estrenaron en conjunto, “Bonita”, llegó a los primeros lugares en Latinoamérica, ascendió al No. 1 de la lista Latin Airplay de Billboard (convirtiéndose en el 12º sencillo de Juanes en llegar al primer lugar en Estados Unidos), y fue certificado oro por parte de la RIAA (siglas en inglés para Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos).

Los artistas invitados que ya han sido revelados por los sencillos estrenados, “Más Futuro Que Pasado” también continúa la práctica de larga data de Juanes de apoyar a artistas y productores emergentes en los que advierte gran talento.

El disco también cuenta con las colaboraciones de Crudo Means Raw, Fuego y Christian Nodal, quien aparece en el NUEVO sencillo y video “Tequila” que se estrenará hoy simultáneamente con el disco.

Al unir al legendario artista colombiano con este cantautor mexicano que inicia su carrera, la canción demuestra la fusión de los estilos de cumbia de cada país.

El video de “Tequila” fue filmado este pasado mes de octubre en la Ciudad de México y sus alrededores bajo la dirección de Kacho López.

Juanes también ha servido como coproductor de la mayor parte del disco, trabajando junto a Andres & Mauricio, Mosty, Rafael Arcaute, Tainy, Luis Salazar, Ily Wonder, DVLP, Sky y más.

Al hablar recientemente sobre el álbum con Billboard, Juanes dijo:

“Siempre he tratado de mezclar diferentes mundos musicales; rock con música que me encanta y que escucho: la música de Colombia, como la cumbia, el vallenato y la guasca. Durante los últimos cinco años, he tenido la oportunidad de trabajar con productores más jóvenes. Ha sido interesante experimentar con cosas como la incorporación del dembow en mis canciones. Pero más allá de intentar hacer reguetón, lo que puedo hacer es traer elementos de ese género a mis canciones de una forma orgánica y efectiva. Quería mezclar folklore y rock con algo de lo que oímos hoy en día –pop, ritmos urbanos. El disco tiene bastante de eso; es un disco para bailar y divertirse”.