Judith González regala risas a Miami con "Yo no me llamo Magdalena"

La actriz cubana Judith González en el unipersonal "Yo no me llamo Magdalena".

MIAMI.- Este fin de semana se estrenó en el Teatro Tower de Miami Yo no me llamo Magdalena, un unipersonal de la actriz cubana Judith González en el que hace un recorrido por anécdotas más significativas de su vida, fusionando con el monólogo y llevando al público a transitar desde la risa más pura hasta la reflexión profunda.

En Yo no me llamo Magdalena, Judith no solo comparte su historia personal, sino también revela el alto precio que ha tenido que pagar al ser eclipsada por el personaje que le dio la fama: Magdalena la Pelúa, quien le regaló el cariño y admiración del público.

"En esta obra confieso que soy el resultado de mis malas decisiones", dijo en exclusiva a DIARIO LAS AMÉRICAS la actriz cubana.

Dirigida por Manuel Mendoza, la pieza teatral trasciende la relación entre actriz y personaje para explorar temas universales como la búsqueda de identidad, el peso de la fama y los desafíos emocionales que surgen cuando la línea entre la realidad y la ficción se difumina, permitiendo que un personaje obtenga más reconocimiento que su propia creadora.

"Siempre fue idea de Manuel Mendoza llevar a escena mis vivencias. He llorado y reído a morir con todo lo que me ha tocado pasar; a partir de ahí, surgió esta idea, que nos llevó más de cinco años hacerla realidad", contó la artista nacida en Ciego de Ávila.

Las vivencias de Judith González

A través de la tragicomedia, el espectáculo narra las vivencias amorosas de Judith, su travesía desde Cuba a Estados Unidos y los desafíos de una inmigrante indocumentada. También, explora su proceso de aceptación y reconexión con su don: actuar, crear, cantar y conectar con el público.

Judith gonzález-3-cortesía.jpeg La actriz cubana Judith González en el unipersonal "Yo no me llamo Magdalena". Cortesía/Alfredo Armas

Esta propuesta teatral -dinámica e innovadora- invita al espectador a reflexionar sobre la complejidad humana y la lucha interna de los artistas en su camino hacia la autenticidad y el reconocimiento.

"Yo no me llamo Magdalena me ha enseñado que los artistas pasamos por mucho al igual que el resto de la humanidad; que recorrer nuevamente el camino vivido me hace sentir muy orgullosa a pesar de la tempestad", confesó Judith González, quien invitó a ver la propuesta, pues a su juicio, el público aprenderá que la risa sana y que el teatro mejora la salud mental.

La obra es una producción de Ruta Teatral, con el apoyo del Condado Miami Dade, la Ciudad de Miami, Mujeres Trending y Radio Mambí. Aún quedan dos funciones: sábado, 8 de febrero, a las 8:00 p.m.; y domingo, 2, a las 5:00 p.m., en el Teatro Tower, ubicado en 1508 SW 8th St, Miami, FL 33135.

Los boletos se pueden adquirir en www.ticketplate.com/rutateatral.

Sobre la artista cubana

Judith González es una actriz, comediante y presentadora cubana que descubrió su pasión por el entretenimiento desde muy pequeña en su natal Ciego de Ávila.

Egresada de la Escuela de Instructores de Teatro (ENIT), llegó a los Estados Unidos en 1995 y debutó en la televisión de Miami en 2004, participando en el popular programa Dinamitados. Poco después, fue protagonista de la serie La flor de Hialeah y se unió al equipo de comediantes de los programas Seguro que yes y Esta noche tu night, donde nació el icónico personaje de Magdalena la Pelúa.

Además de su carrera televisiva, Judith ha incursionado en la radio y el cabaret. Actualmente, conduce el programa Magdalena contigo a través de Radio Mambí y su popular podcast A la ligera.