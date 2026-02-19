jueves 19  de  febrero 2026
VENEZUELA

Edmundo González pide que la ley de amnistía cumpla "condiciones básicas" para poner fin a la represión

El líder opositor dijo que solo el fin de la persecución, reconocimiento de la verdad y reparación a las víctimas pueden abrir el camino hacia la reconciliación

Edmundo González Urrutia sostuvo una llamada con Juan Pablo Guanipa, quien, tras ser excarcelado, recibió arresto domiciliario y se le impuso una tobillera electrónica. "Su firmeza y serenidad son testimonio del compromiso democrático que muchos venezolanos mantienen aun en condiciones restrictivas", señaló

Edmundo González Urrutia en X
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- A escasas horas de iniciarse el debate parlamentario, el líder político Edmundo González, considerado presidente electo en la elección de Venezuela, hizo votos porque la ley de amnistía que se apruebe esta tarde cumpla con unas "condiciones básicas" que permitan abrir el camino hacia la reconciliación en ese país sudamericano, tras 26 años de chavismo

En un mensaje por la red X, González fijó posición sobre el proyecto de ley que tendrá su segunda discusión en la Asamblea Nacional y que fue presentado por la jefa encargada del régimen, Delcy Rodríguez, en enero cuando se dio inicio a las excarcelaciones de presos políticos, bajo la presión de EEUU.

La norma legislativa ha sido centro de divergencias y objeciones por su articulado que, tal como está presentado, no contribuiría con la reconstrucción ni la estabilidad política del país, según abogados, uno de los puntos que ha exigido el gobierno de EEUU para la recuperación económica a través de la reactivación del negocio petróleo.

Amnistía para fin de la represión

González, exiliado en la capital de España, aseguró que una amnistía debe ser entendida como una decisión sobre el tipo de país que queremos construir, sin represión.

Señaló que para que la ley abra "el camino a la reconciliación" debe incluir cinco condiciones que calificó de “básicas”. Y las mencionó.

"Que nadie vuelva a ser perseguido por razones políticas, que todos puedan regresar sin miedo, que la verdad sea reconocida, que haya reparación para las víctimas y que existan garantías firmes de no repetición", puntualizó.

Y pidió acabar con la impunidad.

"El verdadero camino hacia la tranquilidad de un país, que ha sufrido tanto como el nuestro, no puede implicar impunidad. Debe construirse sobre reglas claras, justicia y garantías institucionales", opinó González, cuyo yerno Rafael Tudares fue detenido en forma arbitraria y recientemente excarcelado, tras un año de estar encarcelado y condenado por supuesto terrorismo.

FUENTE: Con información de Europa Press, Edmundo González red X

