Juez declara nulo juicio de Weinstein por falta de veredicto

El deshonrado productor de cine de Hollywood, Harvey Weinstein , compareció ante el Tribunal Penal de Manhattan durante el juicio por violación y agresión sexual en su contra en la ciudad de Nueva York el 24 de abril de 2025.

NUEVA YORK.- Un juez estadounidense declaró este viernes la nulidad del juicio contra el encarcelado exmagnate del cine Harvey Weinstein. El fiscal informó que el jurado no logró, una vez más, alcanzar un veredicto sobre las acusaciones de que agredió sexualmente a la actriz Jessica Mann.

"Si bien nos decepciona que el proceso haya concluido con la nulidad del juicio, respetamos profundamente el sistema de jurados y agradecemos sinceramente a todos los miembros del jurado por su tiempo y dedicación. Durante casi una década, Jessica Mann ha luchado por la justicia", declaró en un comunicado el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

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Weinstein, en el centro de las denuncias de abusos que impulsaron el movimiento #MeToo, ya está preso por otros delitos sexuales, por lo que seguirá tras las rejas.

Fue la tercera vez que Mann subió al estrado para testificar contra Weinstein. En 2020 un veredicto de culpabilidad contra el exmagnate fue anulado por gestión indebida de testigos, y otro proceso también fue anulado en 2025 por una disputa en la sala del jurado.

Testimonio

"Sentí que era una persona realmente agradable y que se ofrecía a ser mi mentor", declaró Mann ante el jurado el mes pasado.

Recordó cómo Weinstein la colmó de halagos después de que se conocieran en una fiesta a principios de 2013, cuando Mann era una aspirante a actriz de 27 años y Weinstein, una figura poderosa de Hollywood.

"Me dijo que yo era más guapa que Natalie Portman", relató.

Añadió que el aparente interés de Weinstein en impulsar su carrera —que incluía regalarle libros sobre actuación— le pareció, en un principio, un "milagro".

Al dar su testimonio, la voz de la mujer de 40 años se quebró en varias ocasiones y debió parar de hablar.

Weinstein, de 74 años y ganador de un Óscar, ya cumple una condena de 16 años de prisión en California por la violación de una actriz europea hace más de una década.

Ha apelado esa condena, al igual que otra dictada en junio por agresión sexual contra la productora de cine Miriam Haley.

En 2017, unas impactantes investigaciones publicadas por The New Yorker y The New York Times sacaron a la luz una serie de denuncias de mujeres jóvenes contra Weinstein.

Los informes desencadenaron una avalancha de acusaciones de más de 80 denunciantes e impulsaron el movimiento mundial #MeToo.

FUENTE: AFP