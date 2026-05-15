viernes 15  de  mayo 2026
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Jennifer López desata rumores de romance con coprotagonista Brett Goldstein

El revuelo en torno a su dinámica se ha ido intensificando durante meses, especialmente tras la ruptura de López con el actor Ben Affleck en 2025

Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025.&nbsp;

Jennifer López habla en el escenario mientras presenta la 51.ª edición de los American Music Awards en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada, el 26 de mayo de 2025. 

AFP/Robyn Beck
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jennifer López ha reavivado los rumores de romance tras mostrarse inusualmente cariñosa con su coprotagonista Brett Goldstein durante una serie de apariciones promocionales de su próxima película, Office Romance. La pareja, que comparte pantalla en la comedia romántica de Netflix, fue vista compartiendo momentos divertidos en un reciente evento.

López, de 56 años, llegó con un vestido escotado y se mostró riendo y muy cercana a Goldstein, de 45 años, de acuerdo al portal Marca.

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El momento se viralizó rápidamente en internet, alimentando los rumores de que ambos desarrollaron una gran química durante el rodaje.

El revuelo en torno a su dinámica se ha ido intensificando durante meses, especialmente tras la ruptura de López con el actor Ben Affleck en 2025.

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Química en el set

Informes de fuentes internas de la producción sugieren que la conexión entre López y Goldstein comenzó al inicio del rodaje y se mantuvo hasta el final. Una fuente incluso describió el ambiente en el set como inusualmente enérgico y colaborativo, con un fuerte vínculo creativo entre los dos protagonistas.

"Era un secreto a voces durante el rodaje lo de Brett y J-Lo: se llevaron de maravilla desde el principio, y la química era eléctrica, algo que los espectadores podrán apreciar", señaló.

La misma fuente añadió que sus interacciones fueron siempre cálidas y divertidas durante toda la producción."Eran muy cariñosos, afectuosos y siempre estaban riendo, y todo el mundo sospechaba que tenían algo".

Según declaraciones de otra fuente, la buena relación entre ambos se extendía más allá de las horas de rodaje, incluyendo la celebración del fin de la película.

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