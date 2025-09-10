miércoles 10  de  septiembre 2025
Juez niega a Nodal amparo vinculado a conflicto con Universal Music

Los abogados han hecho una nueva petición ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Matt Winkelmeyer
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El juez Juan Mateo Brieba de Castro negó a Christian Nodal la solicitud de amparo que el intérprete había interpuesto en medio del conflicto legal que mantiene con Universal Music, sello discográfico que reclama los derechos de tres álbumes y lo acusa de haber falsificado 32 contratos.

El equipo legal de Nodal interpuso un amparo con el fin de tener acceso a la carpeta de investigación de la demanda. Sin embargo, el medio local La Jornada informó que el juez que lleva la causa negó la solicitud porque no se especificó la razón por la cual reclama el acceso a los documentos.

El gesto de Ángela Aguilar no ha estado exento de críticas, algunos usuarios en redes sociale recordaron polémicas pasadas vinculadas a disputas laborales
Natalia Jiménez finaliza Antología 20 Años Tour en Caracas, Venezuela, el 22 de junio de 2024.
En un comunicado al que el diario tuvo acceso, el magistrado asevera que el cantante: "solicita la suspensión para efectos de que se le expidan las copias auténticas de las constancias que obran dentro de la carpeta de investigación, y se les permita el acceso".

No obstante, el juez insiste en que la petición es 'ambigua' debido a que: "no se tiene certeza si únicamente quiere reclamar la determinación del 14 de agosto de 2025 o también la negativa de darle acceso a la indagatoria. En ese sentido, deberá precisar expresamente si también quiere combatir ese acto o sólo es señalado inicialmente".

Ante esto, se invitó a Christian Nodal a exponer sus razones de manera explícita y ordenada.

Por ello, los abogados han hecho una nueva petición ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México.

Este 10 de septiembre estaba pautada una audiencia incidental en la que se determinará si procede la solicitud del exponente del regional mexicano.

Según señaló el periodista Gil Barrera, el cantautor tiene un plazo de 20 días para llegar a un acuerdo con la disquera, con el objetivo de evitar que se emita una orden de aprehensión para él y su padre, y el caso vaya a juicio.

Imagen referencial.
El dictador venezolano Nicolás Maduro, derecha, habla con Diosdado Cabello, el número dos del régimen.
El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth. 
El líder conservador asesinado Charlie Kirk.
El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
