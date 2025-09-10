Juez niega a Nodal amparo vinculado a conflicto con Universal Music

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- El juez Juan Mateo Brieba de Castro negó a Christian Nodal la solicitud de amparo que el intérprete había interpuesto en medio del conflicto legal que mantiene con Universal Music, sello discográfico que reclama los derechos de tres álbumes y lo acusa de haber falsificado 32 contratos.

El equipo legal de Nodal interpuso un amparo con el fin de tener acceso a la carpeta de investigación de la demanda. Sin embargo, el medio local La Jornada informó que el juez que lleva la causa negó la solicitud porque no se especificó la razón por la cual reclama el acceso a los documentos.

En un comunicado al que el diario tuvo acceso, el magistrado asevera que el cantante: "solicita la suspensión para efectos de que se le expidan las copias auténticas de las constancias que obran dentro de la carpeta de investigación, y se les permita el acceso".

No obstante, el juez insiste en que la petición es 'ambigua' debido a que: "no se tiene certeza si únicamente quiere reclamar la determinación del 14 de agosto de 2025 o también la negativa de darle acceso a la indagatoria. En ese sentido, deberá precisar expresamente si también quiere combatir ese acto o sólo es señalado inicialmente".

Ante esto, se invitó a Christian Nodal a exponer sus razones de manera explícita y ordenada.

Por ello, los abogados han hecho una nueva petición ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en Ciudad de México.

Este 10 de septiembre estaba pautada una audiencia incidental en la que se determinará si procede la solicitud del exponente del regional mexicano.

Según señaló el periodista Gil Barrera, el cantautor tiene un plazo de 20 días para llegar a un acuerdo con la disquera, con el objetivo de evitar que se emita una orden de aprehensión para él y su padre, y el caso vaya a juicio.