Natalia Jiménez aconseja a Cazzu luchar en tribunales por Inti

Natalia Jiménez hizo un llamado a Cazzu para no dejarse intimidar y buscar respaldo legal en medio del conflicto con Nodal

Natalia Jiménez finaliza Antología 20 Años Tour en Caracas, Venezuela, el 22 de junio de 2024.

Natalia Jiménez finaliza "Antología 20 Años Tour" en Caracas, Venezuela, el 22 de junio de 2024.

Cortesía/Jesús Viera
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La cantante Natalia Jiménez ha salido en defensa de Cazzu en medio de la batalla que la rapera argentina enfrenta con Christian Nodal por el permiso de viaje de su hija Inti. La exvocalista de La Quinta Estación compartió un consejo firme y directo, basado en su propia experiencia personal, animando a Cazzu a acudir a la justicia para defender sus derechos como madre.

Durante su participación en el programa En Casa con Telemundo, Natalia se mostró solidaria con la situación de Cazzu y declaró: “Yo, con todo el cariño que le tengo a cualquier mujer que tiene hijos, y con todo el entendimiento de lo que es ser cantante y mamá, yo sí le recomendaría que si no funciona de tú a tú, tienes que ir a los juzgados.”

Con estas palabras, la intérprete de El Sol No Regresa hizo un llamado a la argentina para no dejarse intimidar y buscar respaldo legal en medio del conflicto con Nodal.

Recientemente Cazzu reveló el incómodo episodio que vivió en una mediación con el abogado de su expareja. Según relató, le comunicaron que Nodal puede revocar en cualquier momento el permiso de viaje de su hija. “Fue la mirada de ‘tenemos el pu** control sobre vos y tu hija’", contó la artista

Mensaje de empoderamiento

Ante esto, Natalia Jiménez también lanzó un mensaje de empoderamiento a su colega: “No te puedes dejar… tú la pariste, tú la puedes llevar a donde tú quieras.”

Unas palabras que resonaron con fuerza entre los seguidores de ambas artistas y que reflejan la convicción de Natalia sobre el derecho de una madre a decidir por el bienestar de sus hijos.

El consejo de la española tiene un trasfondo personal. Ella misma ha enfrentado un proceso legal contra su exesposo, Daniel Trueba, con quien disputó la custodia de su hija Alessandra.

Durante el juicio fue acusada de problemas de conducta y consumo, pero Natalia logró defenderse y presentó pruebas a su favor. De hecho, su expareja dio positivo en un test antidrogas, lo que inclinó la balanza judicial a su favor y la acercó a obtener la custodia definitiva.

