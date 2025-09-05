Hermano de Ángela Aguilar reta a Nodal y se disculpa con Cazzu

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- La polémica en torno a Christian Nodal y Cazzu no deja de crecer. A los conflictos legales entre el cantante mexicano y la artista argentina por los permisos de viaje de su hija, ahora se suma un inesperado protagonista: Emiliano Aguilar , hijo de Pepe Aguilar, quien estalló contra el intérprete de Botella tras botella con duras palabras en redes sociales.

Todo comenzó cuando Cazzu compartió públicamente su molestia porque Nodal no habría firmado la autorización para que su hija Inti pudiera salir de Argentina. Esta revelación generó un amplio debate en redes sociales y también dentro de la familia Aguilar.

El más contundente en reaccionar fue Emiliano, quien utilizó sus historias de Instagram para reproducir fragmentos de la entrevista en la que Cazzu hablaba del problema. Allí lanzó un mensaje directo a Nodal: “Chale, qué pocos [hue*0*s], perro. Primero arregla tu vida personal y luego hablas de la mía, que aquí el muerto de hambre eres tú.”

El joven no se detuvo allí y elevó el tono de la confrontación al retarlo públicamente: “P.D.: aquí te estaré esperando, carnalito. Este es un juego de ajedrez y, por lo visto, vales madre para jugar.”

Incluso precisó que estaría en Cajititlán a las 7 de la tarde durante un evento, sugiriendo que Nodal podría presentarse si quería enfrentar la situación cara a cara.

Disculpas a Cazzu

No obstante, a pesar de sus fuertes ataques, Emiliano Aguilar quiso dejar claro que sus palabras no estaban dirigidas hacia Cazzu. En el mismo mensaje incluyó una disculpa hacia la rapera argentina, mostrando respeto y deslindándola de su enojo: “Una disculpa, Cazzu, pero ese vato tiene que sentar cabeza. Siempre con todo el respeto hacia usted.”

El estallido de Emiliano llega en un contexto ya cargado de tensiones mediáticas. Desde mayo de 2025, cuando se confirmó la separación de Nodal y Cazzu, la vida sentimental del mexicano ha estado bajo los reflectores, especialmente tras su rápida relación y boda con Ángela Aguilar, lo que encendió aún más la controversia.

La disputa por la custodia y las restricciones de viaje de Inti parecen haber encendido la mecha que detonó la furiosa reacción de Emiliano. Aunque hasta el momento Nodal no ha respondido públicamente a estos ataques, el episodio suma un nuevo capítulo a una historia de desencuentros familiares y mediáticos que mantiene en vilo tanto a seguidores como a la prensa de espectáculos.