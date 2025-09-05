Adela Micha defiende a Ángela Aguilar y pide frenar ataques

El gesto de Ángela Aguilar no ha estado exento de críticas, algunos usuarios en redes sociale recordaron polémicas pasadas vinculadas a disputas laborales

MIAMI.- La periodista mexicana Adela Micha alzó la voz para defender a Ángela Aguilar y Christian Nodal en medio de la intensa polémica que rodea su relación sentimental. Durante una transmisión de su programa La Saga, Micha pidió detener lo que calificó como un linchamiento digital contra la joven cantante, quien ha sido blanco de críticas desde que oficializó su relación con Nodal.

La comunicadora recordó que Ángela apenas tiene 21 años y que, pese a su madurez artística, sigue siendo una mujer joven enfrentando la presión pública y el peso de una relación mediática. “Las redes sociales tratan muy mal a esa joven, que en última instancia cometió el pecado de enamorarse”, expresó Micha, visiblemente preocupada por el impacto emocional que esta situación ha tenido en la hija menor de Pepe Aguilar.

Adela reveló que Ángela le confesó estar pasando por momentos muy oscuros, con sentimientos de tristeza y depresión a causa de los comentarios ofensivos que recibe en internet. “Me lo dijo y se lo dije como si fuera mi hija”, compartió la periodista, haciendo un llamado a la empatía y al respeto.

Crítica al juicio mediático

Además de solidarizarse con Aguilar, Micha defendió también a Nodal, quien no solo enfrenta cuestionamientos por la rapidez con la que inició esta nueva relación tras su separación de Cazzu, sino que además debe lidiar con especulaciones en torno a la crianza de su hija Inti. “Es importante respetar la vida privada, sobre todo cuando hay una niña de por medio”, subrayó.

Ante quienes la acusaron de suavizar preguntas en su reciente entrevista con Christian Nodal, Adela fue tajante: “Los periodistas no somos jueces, no somos ministerio público. Nosotros solo preguntamos”. Aclaró, además, que no hubo acuerdos previos ni limitaciones temáticas, y que el cantante estuvo dispuesto a hablar de todo.

Micha insistió en que figuras como Ángela Aguilar y Nodal están expuestas a un nivel de escrutinio que puede resultar devastador, y recordó la responsabilidad colectiva de evitar discursos de odio en redes. “Ella solo se enamoró, no hay motivo para atacarla con tanta saña”, concluyó.

Con estas declaraciones, la comunicadora se suma a las voces que piden un alto al hostigamiento digital y que apelan a la empatía hacia dos jóvenes artistas que, más allá de la fama, enfrentan los mismos desafíos emocionales que cualquier pareja en formación.