Surge nueva polémica entre Cazzu y Nodal por hija en común

MIAMI.- La cantante argentina Cazzu abrió su corazón y compartió los retos que ha enfrentado como madre soltera, revelando que su expareja, Christian Nodal , no ha autorizado que su hija Inti salga de Argentina.

En el podcast Se Regalan Dudas, la intérprete de Mucha Data relató que uno de los momentos más difíciles de su vida ocurrió durante una reunión con el equipo legal de Nodal, en la que solicitó formalmente el permiso para viajar con su hija. Según contó, habían hecho la petición desde hace más de un año sin obtener respuesta.

“Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día. Tuve ese sentimiento horrible de decir, ‘el mundo es devastador’. Cuando le dije, ‘yo necesito un permiso de viaje para poder llevarme a mi hija conmigo’… fue desgarrador”, expresó la artista.

Viajes por compromisos

Cazzu explicó que, al igual que Nodal, ella también viaja constantemente por compromisos profesionales, por lo que considera que viajar con su hija no es un capricho, sino una necesidad básica. Sin embargo, la mediadora de la reunión le indicó que Nodal podría otorgar el permiso únicamente cuando Inti cumpla cinco años, o incluso hasta que la niña sea mayor de edad, si él no se siente cómodo.

Aunque el cantante no estuvo presente durante la reunión, la rapera relató que las palabras y la actitud del abogado la hicieron sentir completamente controlada:

“No te preocupes. Mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar. Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estábamos en esa llamada hicimos fue un silencio de muerte… Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’”.

Cazzu calificó esa experiencia como uno de los peores momentos de su vida, y reconoció que, aunque tiene los medios y la información necesaria para pedir un permiso especial ante un juez, es consciente de que muchas madres solteras no cuentan con los recursos suficientes para enfrentar este tipo de situaciones legales.

Durante su reciente visita a México, la cantante, aclaró que actualmente no existe ningún proceso legal en contra de Nodal, aunque sí hay diferencias entre ambos en temas de manutención y sobre la imposibilidad de que Inti pueda viajar fuera del país.