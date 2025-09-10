Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 10 al 16 de septiembre
Eladio Carrión trae su gira mundial DON KBRN al Kaseya Center el sábado 13 de septiembre. El show dará inicio a las 8:00 p.m. e incluye temas de su sexto álbum de estudio. El rapero y trapero ofrecerá una producción de estadio a gran escala, con sus mayores éxitos y nuevas canciones. Para más información, visite kaseyacenter.com.
Teatro Trail
Novia Plantada es una comedia protagonizada por Catalina Arenas y dirigida por Linderman Herrera. La obra cuenta la historia de una novia abandonada en el altar que, entre ironía y humor, reflexiona sobre el amor, la dignidad y los fracasos sentimentales. Consulte teatrotrail.com. para entradas o más información.
Teatro Tower
Los Caballeros Las Prefieren Brutas, el monólogo de Isabella, regresa el jueves 11 de septiembre, de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. al Teatro Tower. La obra aborda con humor las relaciones modernas, los roles de género y la búsqueda del amor. Más detalles en miamiandbeaches.com.
Museo de Arte Patricia y Phillip Frost
La exposición Hiromi Mizugai Moneyhun: Mundos flotantes se puede visitar hasta el 28 de septiembre. Inspirada en el arte japonés del kirie y la xilografía ukiyo-e, presenta delicadas composiciones en papel que exploran la feminidad y la identidad cultural. Abierto de martes a domingo, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. Más información en miamiandbeaches.com.
Books & Books
El periodista Sam Bloch presenta Sombra: La promesa de un recurso natural olvidado en conversación con Germane Barnes el domingo 14 de septiembre, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. La entrada es gratuita y los libros estarán disponibles para la compra en el evento. Más información en eventbrite.es.