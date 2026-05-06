June Squibb se convierte con 96 años en actriz más lóngeva en ser nominada a un Tony

La actriz estadounidense June Squibb asiste a la gala del Museo de la Academia en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles el 18 de octubre de 2025.

MIAMI.- June Squibb ha hecho historia en los Premios Tony. La actriz de 96 años recibió una nominación al Tony 2026 a Mejor Actriz de Reparto en una Obra de Teatro por su interpretación de Marjorie Prime, convirtiéndose oficialmente en la actriz de mayor edad nominada en la historia de la ceremonia.

"Estoy encantada con lo que esta nominación significará para mi carrera", declaró Squibb a People.

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También mencionó a su compañero de reparto, Danny Burstein, cuyo trabajo en Marjorie Prime le valió otra nominación a Mejor Actor de Reparto en una Obra de Teatro, y un lugar en los libros de récords.

Su total de nominaciones asciende ahora a nueve, la mayor cantidad para un actor en la historia de los Premios Tony.

"¡Estoy eufórica por Danny también! Comparto esta nominación con todos los que trabajaron tan duro para revivir Marjorie Prime", añadió.

Record

Squibb supera el récord que ostentaba Lois Smith, quien tenía 89 años cuando fue nominada en 2020 por The Inheritance.

Antes de eso, Cicely Tyson tenía esa distinción con una nominación a los 88 años por The Trip to Bountiful en 2013.