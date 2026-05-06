miércoles 6  de  mayo 2026
CELEBRIDADES

Travis Kelce asegura estar emocionado por boda con Taylor Swift

Fue durante una conversación con el golfista profesional Rory McIlroy que Travis manifestó su deseo porque llegue el gran día

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.&nbsp;

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Travis Kelce no teme en exponer sus sentimientos. Y en un reciente episodio del podcast que comparte con su hermano Jason Kelce, New Heights, el tight end de los Kansas City Chiefs aseveró estar emocionado por la boda con Taylor Swift y cuenta los días para el gran día.

Fue durante una conversación con el golfista profesional Rory McIlroy, quien al volver a ganar el Master de este año tuvo el honor de ser el anfitrión de la cena anual de campeones del torneo, y explicó la emoción que este tipo de eventos genera.

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"Travis, lo sentirás este año cuando estés en tu boda y tengas a toda esa gente reunida en una sala. Es increíble tener a todos esos amigos de tu infancia juntos... es surrealista. Es increíble", explicó McIlroy, de 37 años.

“Lo único con lo que puedo compararlo es con el día de tu boda, porque es como tener a toda esa gente junta en la misma sala. Es una locura”, agregó.

Ante el comentario, Travis manifestó: "Estoy deseando que llegue el momento".

Boda

Poco o nada se sabe sobre los preparativos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Lo que sí es seguro es que la unión entre la superestrella del pop y el deportista es una de las más esperadas del 2026. Y US Weekly compartió supuestos detalles sobre la celebración.

Según informó el portal, una fuente cercana a la pareja asegura que la boda se llevará a cabo el 13 de julio en Rhode Island. Otro informante también destacó que la celebración se dividirá en dos: una en la mansión de la cantante y otra en un resort costeño cerca a la zona llamado Ocean House.

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