martes 5  de  mayo 2026
CRISIS EN ALTA MAR

Casos sospechosos de hantavirus en crucero serán evacuados a Países Bajos desde Cabo Verde

La evacuación de tres personas no tiene, por los momentos, un cronograma de exacto, informó la empresa Oceanwide Expeditions, operadora del crucero

Una lancha ambulancia visitó al cruceros este martes 5 de mayo que está fondeado frente al puerto de Cabo Verde. (AFP)

Una lancha ambulancia visitó al cruceros este martes 5 de mayo que está fondeado frente al puerto de Cabo Verde. (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HAYA.- Los casos sospechosos de hantavirus en el crucero MV Hondius —dos pacientes con síntomas y un caso contacto— serán evacuados a los Países Bajos desde Cabo Verde, frente a cuyas costas está fondeada la embarcación, informó este martes, 5 de mayo, la naviera propietaria del barco.

“La evacuación médica de dos personas que actualmente requieren atención médica urgente, así como de la persona que estuvo en contacto estrecho con el pasajero que falleció el 2 de mayo, se llevará a cabo mediante dos aeronaves especializadas, que se encuentran en ruta hacia Cabo Verde”, informó en un comunicado el operador turístico neerlandés Oceanwide Expeditions.

Lee además
Imagen referencial de uno de los cruceros de Carnival. 
Tragedia

Autoridades en California investigan la muerte de una mujer que cayó del balcón de un crucero
Imagen genérica de un crucero en el mar. 
SANIDAD

Alerta por posible foco de hantavirus en crucero que lleva 149 personas, ya hay tres fallecidos

“Desde allí, los pacientes serán evacuados médicamente a los Países Bajos. Por el momento, no contamos con un cronograma exacto”, agregó la compañía.

Entre los que serán evacuados se encuentra una persona de nacionalidad neerlandesa, informó el ministerio de Exteriores de Países Bajos que brinda apoyo a la empresa operadora del crucero.

Según el Ministerio de Exteriores de Países Bajos, todos los esfuerzos se destinan a que la evacuación “se produzca lo antes posible”, pero solo se comunicarán los detalles sobre “el momento y la logística” una vez se haya producido.

La naviera indicó que, una vez que estas personas estén rumbo a su destino, su plan es dirigirse al archipiélago español de las Islas Canarias, una travesía de unos tres días de navegación, para lo cual mantiene conversaciones con las autoridades.

Visita de lancha ambulancia

Una lancha ambulancia con tripulantes vestidos con trajes de protección visitó la embarcación este 5 de mayo, mientras se encontraba anclado frente al puerto.

El MV Hondius ha estado en el centro de una alarma sanitaria internacional desde el sábado, cuando la OMS fue informada de que se sospechaba que la rara enfermedad, generalmente transmitida por roedores infectados normalmente a través de la orina, las heces y la saliva, estaba detrás de la muerte de tres de sus pasajeros.

Epidemiólogos de la OMS realizarán este martes una revisión para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo del crucero neerlandés afectado por un brote de hantavirus, y decidir sobre su repatriación y qué ruta tomará el barco, informó por su parte el Gobierno español en un comunicado.

A medida que otros enfermaban, los pasajeros y la tripulación han estado aislados después de que las autoridades de Cabo Verde prohibieran el atraque del barco, y mientras las autoridades sanitarias se apresuraban a encontrar un puerto que recibiera al Hondius.

FUENTE: Con información de AFP e Infobae

Temas
Te puede interesar

España no ha tomado aún "ninguna decisión" sobre acogida de crucero con hantavirus

Argentina registra 41 casos de hantavirus en 2026 y un aumento respecto a los últimos años

Trump afirma que Irán "sabe lo que debe hacer" para evitar una violación del alto el fuego

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La actualización incluye permisos de trabajo, ceremonias de naturalización y solicitudes médicas.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS reactiva ciertos trámites migratorios, pero mantiene controles para 39 países

Los congresistas Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Debbie Wasserman Schultz.
RECONFIGURACIÓN

Nuevo mapa electoral de DeSantis blinda a Salazar y Giménez en Miami-Dade

La reunión tuvo lugar frente a la sede corporativa de Spirit Airlines, ubicada en la 2800 Executive Way, en Dania Beach.
IMPACTO LABORAL

Entre lágrimas e incertidumbre: el golpe humano del cierre de Spirit Airlines en el sur de Florida

 Un oficial naval a bordo del USS Tripoli (LHA 7) supervisa las operaciones de vuelo desde la torre de control mientras el buque de asalto anfibio navega en el mar Arábigo. Dos buques de guerra de EE.UU. lograron atravesar el estrecho de Ormuz e ingresar al golfo Pérsico este lunes, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones, atribuido a Irán.
CONFLICTO

EEUU advierte a Irán que cualquier ataque contra navíos comerciales provocará una respuesta "devastadora"

Miles de médicos atienden a pacientes en hospitales de Florida.
Migración

EEUU decide excluir a los médicos extranjeros del veto migratorio impuesto a 39 países

Te puede interesar

El gobernador Ron DeSantis y el nuevo mapa congresional de Florida.
ACCIONES LEGALES

Nuevo mapa congresional de Florida enfrenta dos demandas judiciales en menos de 24 horas

Por Daniel Castropé
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Conflicto

Trump afirma que Irán "sabe lo que debe hacer" para evitar una violación del alto el fuego

Steve Hilton, el candidato republicano favorito en las encuestas y respaldado por el presidente Donald J. Trump para disputar el cargo de gobernador de California.
POLíTICA EN EEUU

¿California gobernada por un republicano?... puede ocurrir en noviembre

Noslan Ruiz-Bernal, fotrografías de las dos detenciones.
COOPERACIÓN

Autoridades de Broward entregan a ICE a inmigrante con antecedentes por robo armado

Un grupo de personas espera para abordar un vuelo en el aeropuerto José Martí, de La Habana, frente al logo de Cubana de Aviación.
NUEVAS LEYES

Cuba elimina el límite de 24 meses en el exterior y redefine su política migratoria