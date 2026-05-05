Casos sospechosos de hantavirus en crucero serán evacuados a Países Bajos desde Cabo Verde

Una lancha ambulancia visitó al cruceros este martes 5 de mayo que está fondeado frente al puerto de Cabo Verde. (AFP)

LA HAYA .- Los casos sospechosos de hantavirus en el crucero MV Hondius —dos pacientes con síntomas y un caso contacto— serán evacuados a los Países Bajos desde Cabo Verde, frente a cuyas costas está fondeada la embarcación, informó este martes, 5 de mayo, la naviera propietaria del barco.

“La evacuación médica de dos personas que actualmente requieren atención médica urgente, así como de la persona que estuvo en contacto estrecho con el pasajero que falleció el 2 de mayo, se llevará a cabo mediante dos aeronaves especializadas, que se encuentran en ruta hacia Cabo Verde”, informó en un comunicado el operador turístico neerlandés Oceanwide Expeditions.

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“Desde allí, los pacientes serán evacuados médicamente a los Países Bajos. Por el momento, no contamos con un cronograma exacto”, agregó la compañía.

Entre los que serán evacuados se encuentra una persona de nacionalidad neerlandesa, informó el ministerio de Exteriores de Países Bajos que brinda apoyo a la empresa operadora del crucero.

Según el Ministerio de Exteriores de Países Bajos, todos los esfuerzos se destinan a que la evacuación “se produzca lo antes posible”, pero solo se comunicarán los detalles sobre “el momento y la logística” una vez se haya producido.

La naviera indicó que, una vez que estas personas estén rumbo a su destino, su plan es dirigirse al archipiélago español de las Islas Canarias, una travesía de unos tres días de navegación, para lo cual mantiene conversaciones con las autoridades.

Visita de lancha ambulancia

Una lancha ambulancia con tripulantes vestidos con trajes de protección visitó la embarcación este 5 de mayo, mientras se encontraba anclado frente al puerto.

El MV Hondius ha estado en el centro de una alarma sanitaria internacional desde el sábado, cuando la OMS fue informada de que se sospechaba que la rara enfermedad, generalmente transmitida por roedores infectados normalmente a través de la orina, las heces y la saliva, estaba detrás de la muerte de tres de sus pasajeros.

Epidemiólogos de la OMS realizarán este martes una revisión para conocer el estado de las 147 personas que se encuentran a bordo del crucero neerlandés afectado por un brote de hantavirus, y decidir sobre su repatriación y qué ruta tomará el barco, informó por su parte el Gobierno español en un comunicado.

A medida que otros enfermaban, los pasajeros y la tripulación han estado aislados después de que las autoridades de Cabo Verde prohibieran el atraque del barco, y mientras las autoridades sanitarias se apresuraban a encontrar un puerto que recibiera al Hondius.

FUENTE: Con información de AFP e Infobae