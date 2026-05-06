Angelina Jolie impide que mensajes privados se usen en juicio con Brad Pitt

La actriz estadounidense Angelina Jolie llega al muelle Excelsior durante el 81º Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 29 de agosto de 2024.

MIAMI.- Angelina Jolie ha obtenido una victoria en la larga y publicitada batalla legal que mantiene con su exmarido, Brad Pitt. Una jueza emitió una orden denegando una moción de los abogados de Pitt, que habría obligado a Jolie a entregar 22 comunicaciones relacionadas con la disputa entre ella y Pitt por su viñedo en conjunto.

De acuerdo al equipo legal de la actriz, estos mensajes están protegidos por el secreto profesional. Con este fallo, la jueza ratificó la decisión de un tribunal de apelaciones que revocó una orden anterior para obligar a la presentación de los mensajes.

En la decisión del lunes, la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Ciny Pánuco, escribió que Pitt "no ha cumplido con la carga de la prueba" para demostrar que las comunicaciones están exentas de dicha protección, haciéndose eco de la decisión del tribunal de apelaciones.

El juez señaló, sin embargo, que “una investigación más exhaustiva podría revelar hechos adicionales” que “podrían refutar” las afirmaciones de Jolie, pero añadió que Pitt “no lo ha hecho con base en las pruebas presentadas hasta el momento”.

Antecedentes

La batalla legal por el viñedo Château Miraval comenzó en 2022, cuando Pitt presentó una demanda contra Tenute del Mondo por la venta de la participación de Jolie en Miraval, a pesar de un supuesto acuerdo previo que estipulaba que ninguno de los dos realizaría la venta sin la aprobación del otro.

Jolie negó la existencia del acuerdo y presentó una contrademanda, alegando que el actor y productor había estado librando una "guerra vengativa" contra ella.

Los abogados de Jolie también afirmaron que Pitt se negó a comprarle su parte del negocio porque ella no quería firmar un acuerdo de confidencialidad "diseñado para obligarla a guardar silencio sobre sus abusos y encubrimiento", en referencia a un vuelo en jet privado en 2016 durante el cual la estrella de la Fórmula 1 supuestamente agredió verbal y físicamente a su familia.