Cuba elimina el límite de 24 meses en el exterior y redefine su política migratoria

Las reglas, aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, comenzarán a aplicarse de forma progresiva tras su publicación en la Gaceta Oficial.

Pasajeros en su mayoría cubanos residentes en el exterior en la sala de espera de equipajes en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba.

Un grupo de personas espera para abordar un vuelo en el aeropuerto José Martí, de La Habana, frente al logo de Cubana de Aviación. EFE

MIAMI. - El Gobierno de Cuba activó un paquete de disposiciones sobre migración, extranjería y ciudadanía que reconfigura aspectos clave de su política migratoria, en un intento por modernizar su andamiaje legal y redefinir la relación con los cubanos en el exterior.

Las reglas, aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, comenzarán a aplicarse de forma progresiva tras su publicación en la Gaceta Oficial, junto con los reglamentos complementarios.

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Claves de la reforma:

• Redefinición de la residencia migratoria

• Eliminación del límite de 24 meses en el exterior

• Reconocimiento limitado de doble ciudadanía

• Nuevas vías para residencia permanente

• Procedimientos para adquirir o recuperar ciudadanía

• Mecanismos de impugnación y debido proceso

Aduana en La Habana cuba-mlc-inflacion RADIO HABANA CUBA vía Diario de Cuba Las reglas, aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, comenzarán a aplicarse de forma progresiva tras su publicación en la Gaceta Oficial. RADIO HABANA CUBA VÍA DIARIO DE CUBA

Entre las novedades destaca la incorporación del concepto de “residencia efectiva migratoria”, que fija como criterio la permanencia en el país por más de 180 días al año o la demostración de arraigo, en reconocimiento a dinámicas más flexibles de movilidad.

También desaparece el límite de 24 meses de estancia en el exterior que anteriormente implicaba la pérdida de la residencia, consolidando una flexibilización aplicada en los últimos años ante el aumento sostenido de la emigración.

En cuanto a ciudadanía, el nuevo esquema admite la doble nacionalidad, aunque mantiene un principio determinante dentro del territorio: el ciudadano será considerado exclusivamente cubano, lo que acota el alcance práctico de ese reconocimiento.

El rediseño legal incorpora procedimientos más definidos para adquirir, renunciar o recuperar la ciudadanía, al tiempo que amplía las categorías migratorias y las opciones para acceder a la residencia permanente.

Desde la perspectiva jurídica, se habilitan vías para impugnar decisiones administrativas en materia migratoria, con la incorporación formal de garantías asociadas al debido proceso.

Aduana - La Habana - aeropuerto / AFP Pasajeros en su mayoría cubanos residentes en el exterior en la sala de espera de equipajes en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana, Cuba. AFP

El paquete incluye referencias a derechos económicos, como la posibilidad de mantener o gestionar bienes desde el exterior, un punto especialmente sensible que, pese a mostrar cierta apertura en el plano legal, continúa sujeto a regulaciones internas.

Asimismo, se incorporan medidas de protección para víctimas de trata y tráfico de personas, en consonancia con estándares internacionales.

Más allá de su alcance técnico, la iniciativa se inserta en un contexto en el que La Habana busca recomponer su vínculo con la diáspora, un actor clave en términos económicos y sociales. El rediseño apunta a facilitar esa conexión sin desmontar los mecanismos de control que han definido históricamente la política migratoria del país.

El impacto real de estas disposiciones dependerá de su aplicación y de hasta qué punto se traduzcan en cambios efectivos para millones de cubanos dentro y fuera de la isla. La interrogante que queda abierta es si este rediseño representa un giro sustancial en la relación con la emigración o si se trata de un ajuste limitado frente a la compleja realidad económica y social que atraviesa el país.