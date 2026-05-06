miércoles 6  de  mayo 2026
OBITUARIO

Muere Ted Turner, fundador de CNN, a los 87 años

El magnate de los medios de comunicación reveló en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa

El fundador de CNN y presidente de Ted Turner Enterprises, Ted Turner, durante un debate sobre política energética estadounidense con el fundador de BP Capitol, T. Boone Pickens, en el National Press Club de Washington el 19 de abril de 2011.

El fundador de CNN y presidente de Ted Turner Enterprises, Ted Turner, durante un debate sobre política energética estadounidense con el fundador de BP Capitol, T. Boone Pickens, en el National Press Club de Washington el 19 de abril de 2011.

AFP/Nicholas Kamm

NUEVA YORK.- Ted Turner, quien revolucionó el panorama de los informativos de televisión con la creación de la cadena CNN en 1980, murió a los 87 años, según informó la empresa este miércoles.

El magnate de los medios de comunicación reveló en 2018 que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que provoca síntomas similares a los del parkinson y el alzhéimer.

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Nacido en Cincinnati, Turner se inició en el mundo de los medios de comunicación al hacerse cargo inicialmente de la empresa familiar de publicidad que le había dejado su padre.

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La Cable News Network (CNN) dio un giro radical al panorama televisivo tradicional con su apuesta por la cobertura de noticias las 24 horas del día.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lo despidió este miércoles como "uno de los más grandes de la historia de la televisión".

Cobertura en directo

Los corresponsales de la CNN ofrecieron cobertura en directo de acontecimientos de gran relevancia, desde el colapso de la Unión Soviética hasta la represión china de las protestas de la plaza de Tiananmen.

La decisión de la CNN de mantener a sus reporteros en Bagdad en medio de los bombardeos estadounidenses a principios de 1990 consolidó la reputación de la cadena como fuente indispensable de noticias de última hora.

"Ted es un gigante sobre cuyos hombros nos apoyamos, y hoy todos nos tomaremos un momento para rendirle homenaje y reconocer su influencia en nuestras vidas y en el mundo. Fue y siempre será el alma de CNN", declaró en un comunicado Mark Thompson, presidente y director ejecutivo de la cadena.

El éxito de CNN inspiró la creación de otros canales de noticias que emitían las 24 horas del día, entre estos Fox News, fundado por Rupert Murdoch, rival de Turner desde hacía mucho tiempo, y MSNBC.

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El imperio televisivo de Turner se expandió más allá de CNN e incluyó los canales TBS y TNT, dedicados al deporte y al entretenimiento, Turner Classic Movies y Cartoon Network, entre otros.

La revista Time le nombró "Hombre del Año" en 1991, cuando se casó con la actriz Jane Fonda, su tercera esposa. Se divorciaron una década más tarde, y él achacó los problemas de su matrimonio a la conversión de ella al cristianismo.

En 1998, donó 1.000 millones de dólares a la ONU para crear la Fundación de las Naciones Unidas, una organización benéfica dedicada al clima, el desarrollo sostenible, la tecnología y la salud.

También creó en 1997 un fondo para la protección de especies amenazadas, como la mariposa monarca y algunas ranas, en cooperación con terratenientes.

FUENTE: AFP

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