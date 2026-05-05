Solicitud o renovación de Green Card sería revisada por USCIS para descartar deficiencias previas

Sala de espera de una de las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos.

MIAMI. - El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos ( USCIS , por sus siglas en inglés) puede legalmente someter a revisión los casos de los residentes en EEUU que deban renovar su Green Card y estén por solicitar también la ciudadanía estadounidense.

“Todas las personas están sujetas a una revisión de USCIS en cuanto soliciten la ciudadanía e incluso antes, en cualquier momento, si son residentes; o si tienen aunque sea un permiso de viaje de entrada puede la agencia revisar su caso en cualquier momento”, aseguró la abogada María Herrera Mellado, especialista en temas de inmigración.

Como parte de la política migratoria de EEUU, USCIS informó este martes de una actualización a la suspensión de solicitudes migratorias de ciudadanos de 39 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba, Venezuela y Haití.

Según informó, estas revisiones obedecen a “deficiencias” detectadas en evaluaciones anteriores, en las que algunas solicitudes habrían sido aprobadas sin cumplir con los estándares requeridos.

Residentes bajo la lupa

En este contexto, la experta despejó dudas acerca de si aquellas personas con más de 10 años como residente legal en EEUU y que pueden solicitar el estatus de ciudadano estadounidense pueden estar sujetas a un chequeo de la agencia federal de Inmigración.

“Sí. Aunque ya puedan solicitar la ciudadanía, si tienen que renovar la residencia, el USCIS puede revisar su caso”, reiteró.

Esa revisión es normal e incluye verificar que la persona ha mantenido su estatus legal y no tiene problemas inmigratorios o penales, según explicó.

USCIS y la ciudadanía

Herrera Mellado precisó que llevar más de 10 años en EEUU sin ser aún ciudadano no implica una revisión inmediata.

“La ciudadanía no se obtiene solo por el tiempo vivido allí; normalmente necesitas haber tenido la residencia permanente (Green Card) durante tres o cinco años y cumplir otros requisitos”.

"Pero eso sí, cuando solicitas la ciudadanía, el USCIS revisa tu caso completo, es decir, el historial inmigratorio, los antecedentes, entre otros aspectos, pero es un proceso normal para todos los solicitantes, no algo especial por haber esperado muchos años”, añadió.

FUENTE: Información de la abogada María Herrera Mellado, experta en inmigración