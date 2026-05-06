Cazzu habla sobre experiencia sobrenatural que vivió con Inti

MIAMI.- Mientras Cazzu disfruta del éxito de su Latinaje Tour por Estados Unidos, la intérprete ha compartido en una entrevista que concedió al programa El Lado B de MTV una experiencia un tanto sobrenatural que vivió junto a su hija Inti , quien en septiembre cumple 3 años.

La trapera argentina comentó que todo inició cuando la pequeña, fruto de su breve romance con Christian Nodal, la llevó hasta su habitación insinuándole que había alguien.

"Yo me acuerdo y ya me da miedo... Fue hace poquito. Era un domingo super tranquilo. Mi gorda cuando se concentra a jugar en algo ella está ahí...", comentó la intérprete. "Mamá, mamá, hay un señor en el cuarto", recordó Cazzu.

La situación impactó a Cazzu, quien notaba que su pequeña hacía señas a alguien para que se acercara a ellas.

"Vení, vení...", decía Inti.

¿Aparición o imaginación?

Cazzu recordó que caminó con nerviosismo por el pasillo hasta llegar al cuarto de la niña."Respiré profundo y le dije: '¿Dónde está el señor?'. Llegué y yo decía: 'No por favor, yo no quiero ver nada'", comentó entre risas.

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la artista, aseveró que Inti le señaló que el señor se encontraba en el guardarropas, y al preguntarle si quería que se fuera la pequeña asintió.

"Le dije: 'Te tienes que ir, con todo respeto se tiene que ir. Acá es el cuarto de mi hija y por favor no vuelvas'", expresó.

"Yo estaba muy asustada, no vi nada, no sentí nada... fue todo muy rápido", agregó la cantante.

Cazzu explicó que hasta el día de hoy desconoce si la niña sí vio una aparición o si todo fue producto de su imaginación.