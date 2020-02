Jurado en caso de Weinstein sigue sin alcanzar un veredicto

Los abogados de Weinstein dijeron que aceptarían un veredicto parcial, pero los fiscales indicaron que no y el juez James Burke se negó a permitirlo. Burke envió al jurado a deliberar más minutos antes de dejarlos ir a casa durante el fin de semana. Deberán resumir sus deliberaciones el lunes.

“No es raro que un jurado tenga dificultades al principio para llegar a un veredicto unánime y no es raro que un jurado crea que nunca podrá llegar a un veredicto unánime”, dijo Burke al leer las instrucciones al jurado. “Pero después de más deliberaciones, la mayoría de los jurados pueden llegar a un veredicto unánime”.

El jurado publicó su pregunta sobre su falta de acuerdo de modo hipotético. “El jurado desea saber si se puede no lograr un acuerdo en (el cargo) uno y/o (el cargo) tres y llegar a un acuerdo unánime en los otros cargos, gracias”.

Una de las razones podría ser que la hoja de veredicto, que enumera los cargos, no tiene instrucciones sobre qué hacer si no pueden ponerse de acuerdo en un cargo en particular, y solo dice cómo proceder una vez que hayan llegado a un veredicto de culpable o inocente.

Por la manera en la que está diseñada la hoja, el jurado debe llegar primero a un veredicto unánime sobre los cargos de agresión sexual predatoria, que implican una pena máxima de cadena perpetua, antes de considerar los otros tres cargos.

La profesora de derecho Cheryl Bader dijo que la nota sugiere que el jurado está dividido en un aspecto clave de los dos cargos de agresión sexual predatoria -surgidos por las acusaciones de la actriz de “The Sopranos” Annabella Sciorra quien afirma que Weinstein la violó a mediados de la década de 1990- y que tiene un acuerdo unánime sobre las acusaciones de las otras dos mujeres, una aspirante a actriz que dice que la violó en marzo de 2013 y la ex asistente de producción Mimi Haleyi, quien dice que él le practicó sexo oral por la fuerza en marzo de 2006.

Weinstein afirma que todas sus relaciones sexuales han sido consensuadas.

The Associated Press tiene la política de no publicar los nombres de las personas que afirman haber sido víctimas de abuso sexual sin su consentimiento. AP no ha incluido el nombre de la acusadora de violación de 2013 porque no está claro si desea ser identificada públicamente.