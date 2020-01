Sciorra dijo que el entonces productor de cine poderoso entró por la fuerza a su apartamento en Nueva York, la sujetó contra la cama y abusó de ella en 1993 o 1994.

Los fiscales dijeron que Sciorra le dijo a Pérez semanas o meses después que pensó que algo malo le había pasado y que creía que había sido violada.

Según los fiscales, Pérez supuso en conversaciones subsiguientes que Weinstein era el presunto agresor, y Sciorra, furiosa, le dijo que era verdad cuando le preguntó.

Weinstein niega haber tenido relaciones sexuales no consensuadas.

Sus abogados dijeron que no debería permitirse que Pérez rinda declaración, argumentando que su testimonio sería de oídas. Tales declaraciones a veces se permiten en casos de abuso sexual si una presunta víctima habló de inmediato con otra persona, pero la defensa dijo que las conversaciones entre Sciorra y Pérez no califican.

Pérez ofreció una actuación memorable en “Do The Right Thing” de 1989 y también es conocida por películas como “White Men Can’t Jump” (“Los hombres blancos no saben saltar”) y “Fearless” (“Sin miedo a la vida”) de 1993, cuya actuación de reparto le mereció una nominación al Oscar.

Weinstein, de 67 años, está acusado de realizarle sexo oral por la fuerza a la asistente de producción Mimi Haleyi en el apartamento de él en Nueva York en 2006 y de violar a una aspirante a actriz en un cuarto de hotel en Nueva York en 2013.

El productor de 67 años de películas ganadoras del Oscar como “Chicago” y “The King's Speech” (“El discurso del rey”) podría ser sentenciado a cadena perpetua de ser declarado culpable.