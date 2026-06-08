lunes 8  de  junio 2026
REALEZA

Justicia noruega ordena liberar al hijo de la princesa Mette-Marit

La fiscalía apeló inmediatamente la decisión, por lo que Marius Borg Høiby seguirá entre rejas hasta que un tribunal de apelación haya examinado el caso

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby.&nbsp;

La princesa de Noruega Mette-Marit y Marius Borg Høiby. 

Captura de pantalla/ Youtube @Royal Fashion and History

OSLO.- La justicia noruega ordenó este lunes liberar al hijo de la princesa heredera de Noruega, Marius Borg Høiby, para que pueda estar junto a su madre, gravemente enferma, mientras espera el veredicto en el juicio por presuntamente haber violado a varias mujeres y por violencia contra una expareja.

Sin embargo, como la fiscalía apeló inmediatamente esta decisión, el hombre de 29 años seguirá entre rejas hasta que un tribunal de apelación haya examinado el caso.

Lee además
 El senador brasileño e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, cuesionó la encuesta de AtlasIntel
BRASIL

Justicia electoral brasileña suspende cautelarmente sondeo denunciado por Flávio Bolsonaro
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, gesticula durante una conferencia de prensa de la Asociación Peruana de Prensa Extranjera (APEP) en Lima el 5 de junio de 2026.
CORRUPCIÓN

Justicia de Perú envía a juicio a Roberto Sánchez antes de la segunda vuelta presidencial

Nacido de una relación anterior al matrimonio de su madre Mette-Marit con el príncipe heredero Haakon, Høiby se encuentra en prisión preventiva desde principios de febrero.

Durante su juicio, celebrado del 3 de febrero al 19 de marzo, tuvo que responder por 40 cargos y finalmente fue acusado de la violación de cuatro mujeres y actos de violencia reiterada contra una expareja.

El veredicto se espera para el próximo lunes.

Salud de la princesa

En los últimos meses, el estado de salud de su madre, la princesa Mette-Marit, aquejada de una enfermedad pulmonar incurable, se ha deteriorado considerablemente, hasta el punto de que los médicos la incluyeron en una lista de espera para un delicado trasplante de pulmón.

"Estar encerrado sabiendo que mamá está tan mal es insoportable", declaró Høiby, citado por la radio NRK, este lunes durante una audiencia de solicitud de libertad ante un tribunal de Oslo.

En su decisión, el tribunal consideró especialmente que "mantenerlo detenido supondría (...) un perjuicio muy importante para Høiby, pero también para su madre, habida cuenta de la difícil situación en la que se encuentran actualmente".

En el juicio por violaciones y otros delitos, la acusación solicitó una pena de siete años y siete meses de prisión para Høiby, que no es miembro formal de la Casa Real noruega.

El caso ha empañado la imagen de la Corona y se suma al escándalo provocado por revelaciones sobre la correspondencia continuada y el tono a veces íntimo que mantuvieron Mette-Marit y el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Justicia española cita al coronel venezolano Verdú Torrelles reclamado por Argentina

¿Perdónanos, supéralo y vente? Prohibido olvidar

España busca a 14 terroristas de ETA que se esconden en Venezuela

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.
SISMO

Terremoto de 6.1 sacude región occidental de Cuba y se siente con fuerza en ciudades de Florida

Los candidatos presidenciales de Perú, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, el 7 de junio de 2026.
Elecciones Perú

Fujimori tras conteo preliminar: Se esperan días largos, "aceptaré el resultado"

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
SEGURIDAD

Trata de personas y control de multitudes, prioridades en Miami-Dade durante el Mundial

USAA anuncia distribución de varios millones entre sus clientes de Florida. 
MÚSICA PARA EL BOLSILLO

Aseguradora USAA devolverá $500 millones a clientes de Florida tras reformas legales

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, habla durante una conferencia de prensa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el club Mar-a-Lago el 3 de enero de 2026 en Palm Beach, Florida.
POLÍTICA

¿Venezuela puede emerger como actor clave en la estrategia hemisférica de EEUU?

Te puede interesar

Un oficial de ICE lee un documento.
Expulsión

EEUU inicia acciones legales para revocar la ciudadanía y deportar a acusados de "fraude migratorio"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los trabajadores revisan sus teléfonos celulares después de un temblor causado por un terremoto de magnitud 6,5 en La Habana, el 8 de junio de 2026.
SISMO

Terremoto de 6.1 sacude región occidental de Cuba y se siente con fuerza en ciudades de Florida

USAA anuncia distribución de varios millones entre sus clientes de Florida. 
MÚSICA PARA EL BOLSILLO

Aseguradora USAA devolverá $500 millones a clientes de Florida tras reformas legales

Mario Díaz-Balart, congresista cubanoamericano.
FONDOS FEDERALES

Mario Díaz-Balart asegura $15.6 millones en proyectos de protección de agua para el sur de Florida

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y el premier israelí Benjamín Netanyahu
MEDIO ORIENTE

Trump llama a Netanyahu tras enfrentamientos entre Israel e Irán