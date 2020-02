Justin Bieber lanza nuevo single en apoyo a las mujeres y niños sin vivienda: "Intentions"

El videoclip del tema cuenta las historias de tres "graduados" del programa de vivienda de transición de Alexandria. Para honrar a estas mujeres increíbles, y las historias no contadas de tantas personas que muestran fuerza y resistencia en tiempos difíciles, se estableció un Fondo Intentions por una cantidad de 200.000 dólares para apoyar las metas y los sueños de las familias que apoya Alexandria House.

El trabajo humanitario es un valor fundamental para Justin Bieber desde el comienzo de su carrera: el canadiense tiene el récord de cumplir la mayoría de deseos otorgados por un artista musical a través de la Fundación Make-a-Wish, con más de 350 deseos otorgados a niños con enfermedades terminales.

Justin ha donado millones de dólares a Pencils of Promise, proporcionando acceso a una educación de calidad para miles de estudiantes en todo el mundo. En 2010, 2012 y 2016, donó a la organización un dólar por cada entrada vendida de sus giras mundiales ("My World", "Believe" y "Purpose", respectivamente).

Y, de hecho, Justin ha donado recientemente un dólar por cada entrada vendida de su próxima gira "Changes" a la Fundación Bieber, que apoyará programas de salud mental y bienestar.