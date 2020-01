Justin Bieber anuncia nuevo álbum y gira por Norteamérica

'The Changes Tour' arrancará en el CenturyLink Field de Seattle el 14 de mayo y tras recorrer las principales ciudades de Estados Unidos y Canadá, terminará el 26 de septiembre en el enorme MetLife Stadium de East Rutherford (New Jersey).

En este momento de gran actividad para el cantante, este lunes estrenó también el primer episodio de su serie documental 'Seasons', en la que repasa en YouTube cómo han sido sus últimos años hasta llegar a este prometedor 2020.

FECHAS DEL CHANGES TOUR

May 14 Seattle, WA - CenturyLink FieldMay 17 Portland, OR - Moda CenterMay 19 Sacramento, CA - Golden 1 CenterMay 22 Santa Clara, CA - Levi's* StadiumMay 26 San Diego, CA - Pechanga Arena San DiegoMay 29 Pasadena, CA - Rose Bowl StadiumJune 2 Las Vegas, NV - T-Mobile ArenaJune 5 Glendale, AZ - State Farm StadiumJune 9 Salt Lake City, UT - Vivint Smart Home ArenaJune 13 Denver, CO - Empower Field at Mile High StadiumJune 16 Lincoln, NE - Pinnacle Bank ArenaJune 19 Chicago, IL - Soldier FieldJune 21 Minneapolis, MN - Target CenterJune 24 Milwaukee, WI - American Family Insurance Amphitheater at SummerfestJune 27 Arlington, TX - AT&T StadiumJune 30 New Orleans, LA - Smoothie King CenterJuly 2 Houston, TX - NRG StadiumJuly 6 Kansas City, MO - Sprint CenterJuly 8 Tulsa, OK - BOK CenterJuly 11 Nashville, TN - Nissan StadiumJuly 13 St. Louis, MO - Enterprise CenterJuly 15 Little Rock, AR - Simmons Bank ArenaJuly 18 Atlanta, GA - Mercedes-Benz StadiumJuly 21 Miami, FL - AmericanAirlines ArenaJuly 25 Tampa, FL - Raymond James StadiumJuly 27 Columbia, SC - Colonial Life ArenaJuly 29 Greensboro, NC - Greensboro ColiseumAug. 1 Philadelphia, PA - Lincoln Financial FieldAug. 4 Pittsburgh, PA - PPG Paints ArenaAug. 6 University Park, PA - Bryce Jordan CenterAug. 8 Columbus, OH - Ohio StadiumAug. 12 Louisville, KY - KFC Yum! CenterAug. 14 Cleveland, OH - FirstEnergy StadiumAug. 16 Grand Rapids, MI - Van Andel ArenaAug. 18 Lexington, KY - Rupp ArenaAug. 21 Landover, MD - FedExFieldAug. 24 Buffalo, NY - KeyBank CenterAug. 26 Albany, NY - Times Union CenterAug. 29 Detroit, MI - Ford FieldSept. 1 Ottawa, ON - Canadian Tire CentreSept. 3 Québec City, QC - Videotron CentreSept. 10 Toronto, ON - Rogers CentreSept. 14 Montreal, QC - Bell CentreSept. 17 Foxboro, MA - Gillette StadiumSept. 26 East Rutherford, NJ - MetLife Stadium