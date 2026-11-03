martes 3  de  noviembre 2026
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Justin Timberlake anuncia documental en el que revelará detalles inéditos de su vida

El cantante de Sexy Back también comentará acerca de las declaraciones recientes de su expareja, la estrella estadounidense Britney Spears

Justin Timberlake se presenta en el escenario durante la 11.ª edición anual de We Can Survive de Audacy en el Prudential Center el 28 de septiembre de 2024 en Newark, Nueva Jersey.&nbsp;

Justin Timberlake se presenta en el escenario durante la 11.ª edición anual de We Can Survive de Audacy en el Prudential Center el 28 de septiembre de 2024 en Newark, Nueva Jersey. 

AFP/Manny Carabel/ Vía Getty Images

LOS ÁNGELES.- El cantante estadounidense Justin Timberlake estrenará el próximo mes de diciembre una serie documental de cuatro partes en la que promete revelar todos los detalles de su vida, según informó este lunes Variety.

El proyecto, producido por la plataforma Apple, incluirá una entrevista con Janet Jackson, en la que abordará, entre otros temas, el incidente del Super Bowl de 2004, en el que un fallo de vestuario dejó un pecho de la cantante al descubierto, según informó una fuente a la revista especializada.

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El cantante de Sexy Back también comentará acerca de las declaraciones recientes de su expareja, la estrella estadounidense Britney Spears, en las que criticó el comportamiento que él tuvo tras su ruptura a principios de los 2000, de acuerdo con otra fuente consultada por Variety.

Bajo perfil

Dirigida por Fisher Stevens, esta docuserie se produce tras un periodo de escasa aparición pública por parte del cantante, quien actuó como invitado sorpresa en el concierto del rapero Jay-Z el mes pasado.

Timberlake terminó una gira en marzo de 2024 en apoyo a su álbum más reciente Everything I Thought It Was. En julio de 2025 anunció que le habían diagnosticado la enfermedad de Lyme, lo que afectó a algunas de sus actuaciones durante su recorrido mundial.

FUENTE: Con información de EFE

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