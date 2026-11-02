Los Mesoneros anuncian su regreso a Caracas para 2027

Los Mesoneros coronan su recorrido internacional con una cita histórica en casa. Luego de recorrer escenarios en América y Europa, triunfar en festivales internacionales como Lollapalooza Chile o Pa’l Norte, y grabar en los míticos Abbey Road Studios, la banda caraqueña fijó su reencuentro con el público venezolano para el 25 de febrero de 2027.

La fecha inaugurará oficialmente la Sala 1 del Pepsi Music Hall, el nuevo recinto para 3500 espectadores desarrollado por Cusica en el centro comercial Concresa. El concierto, además de celebrar la inauguración del espacio, dará inicio al nuevo ciclo creativo de la agrupación tras el reciente estreno de su tema "Corolla del 96".

Un recorrido por la discografía de Los Mesoneros

El repertorio del concierto abarcará la discografía completa de la banda, reuniendo piezas fundamentales de sus cuatro producciones de estudio —Indeleble (2011), Caiga la noche (2017), Pangea (2019) y Nuestro año (2024)— junto a las canciones inmortalizadas en el álbum en vivo Eso que nos trajo Abbey Road.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital cusica.com. En la Zona General, la boletería se distribuirá por fases de venta: un primer lote a un costo de 30 dólares (más cargos por servicio), seguido por etapas sucesivas de 35 y 40 dólares conforme se agoten las localidades.

Por su parte, la Zona VIP tendrá un precio inicial de 55 dólares en su primera fase y alcanzará los 60 dólares (más cargos) en su etapa final.