Dua Lipa inaugura la "Biblioteca del Manifiesto" con 100 obras censuradas

Dua Lipa asiste a la 50.ª Gala de los Premios Chaplin el 28 de abril de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Con el objetivo de reivindicar el valor de la literatura frente a la censura, la cantante Dua Lipa presentó la "Biblioteca del Manifiesto", una selección que abarca un centenar de libros prohibidos. Según explicó la propia cantante, los títulos disponibles destacan por haber desafiado las estructuras de poder de su época y por "mantener vigentes los debates sobre la libertad, la memoria colectiva y el pensamiento crítico".

"Cuando fundé el Service95 Book Club, mi ambición era que se convirtiera en un hogar para escritores y lectores, dondequiera que estuvieran y sean cuales fueran sus circunstancias", escribe la cantante en la página de la librería.

"Esta biblioteca es un santuario dedicado a los libros que han desaparecido, a los autores cuyo coraje desenmascara las estructuras de poder y control, y a los lectores que se niegan a que les digan qué libros pueden leer. Estás invitado a visitarnos y a decidir por ti mismo lo que debe estar en estos estantes", continúa.

La "Biblioteca Manifiesto" llega en un momento en el que la censura de libros está en boga. Según un informe de PEN America, hubo casi 12.000 prohibiciones de libros en escuelas públicas de Estados Unidos durante el último año escolar (2025-2026).

El hogar del proyecto literario de Dua Lipa

La iniciativa de Dua Lipa tiene su sede física en la emblemática Librería Lello de la ciudad de Oporto, considerada una de las instituciones literarias más célebres de Portugal, famosa por su impresionante arquitectura neogótica.

Inaugurada en 1906, la Librería Lello fue diseñada por el ingeniero, docente y político portugués Francisco Xavier Esteves (1864-1944). Entre los elementos que definen su lenguaje arquitectónico destacan los arcos apuntados, las columnas estilizadas, las elaboradas tracerías geométricas y los paneles de madera tallada.

La fachada está adornada con una ilustración del artista belga Joseph Bielmann, que representa el "arte" y la "ciencia". Según la página web de Lello, estas son las "diosas protectoras de este templo".

En el interior, la escalera curva y exuberante es uno de los elementos más destacados. Con forma de ocho, laterales esculpidos y escalones rojos, este elemento se convirtió en un icono de la librería.

A la par de sus estanterías de suelo a techo, la librería rinde tributo a ilustres escritores portugueses como Antero de Quental, Eça de Queirós y Camilo Castelo Branco a través de diversos bustos exhibidos en su interior.