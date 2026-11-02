Barbara Palvin responde a las críticas por su regreso a Victoria's Secret después de dar a luz

Barbara Palvin y Dylan Sprouse asistieron a una cena privada organizada por PAIGE en Carbone, en Sadelle's, el 10 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York, con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York.

La modelo Bárbara Palvin, que dio a luz a su hija Sylvie el pasado septiembre , fue noticia por regresar al desfile de Victoria's Secret seis semanas después del parto.

Desde aquel momento viral, que tuvo lugar durante el desfile de Los Ángeles el 18 de octubre, Palvin ha hablado abiertamente sobre su decisión de volver al trabajo, y en una nueva entrevista con E! , reveló que las reacciones a su aparición fueron variadas.

"A algunos les encantó que volviera, y otros pensaron que tal vez debería estar descansando en casa", declaró a la publicación durante la fiesta de Halloween que ella y su esposo Dylan Spouse celebraron el 31 de octubre.

"La experiencia posparto de cada persona es diferente", añadió, "y esta es solo la mía". Palvin explicó que no lo habría logrado sin el apoyo de su comunidad. "Tengo la suerte de contar con el apoyo de mi esposo y mi familia", compartió.

Posparto en la pasarela de Victoria's Secret

Tras el desfile de moda, Palvin compartió un mensaje personal sobre su decisión de formar parte del elenco de Victoria's Secret de este año. "Muchísimas gracias a @victoriassecret por acogerme justo donde estoy en mi proceso posparto y hacerme sentir tan hermosa y segura de mí misma", escribió en el pie de foto de una serie de imágenes que incluían fotos de su bebé, vestida con un traje con alas de ángel doradas.

Incluso habló con honestidad sobre cómo se preparaba entre bastidores. "¡O sea, literalmente cosíamos discos absorbentes para la lactancia en mis sujetadores! Un pequeño recordatorio de la realidad que se esconde tras todo el glamour". Entre las fotos, Palvin incluyó una en la que se la ve extrayéndose leche antes de cambiarse para lucir su atuendo de pasarela.

"Volver al trabajo fue una decisión afortunada que pude tomar. Y aunque estoy muy agradecida por esta oportunidad, no puedo evitar pensar en todas las madres que no tienen esa opción", escribió.

"En Estados Unidos, se espera que muchas mujeres regresen al trabajo tan solo 6 u 8 semanas después de dar a luz, a menudo sin licencia de maternidad remunerada. Las madres merecen más tiempo, más apoyo y más opciones", aseguró la modelo de 33 años.

Y al expresar su gratitud, Palvin también señaló que "cada experiencia posparto es diferente, y ninguna de nosotras debería sentir la necesidad de compararse".

"Lo que vieron en la pasarela era yo toda arreglada, pero mi realidad posparto es muy diferente. Algunos días, simplemente encontrar tiempo para ducharme o sentarme a comer tranquilamente me parece un gran logro".

Palvin señaló que "ya sea que estés desfilando en una pasarela, volviendo al trabajo o simplemente superando otra noche sin dormir, todos tenemos algo increíble en común: creamos un milagro. Y solo eso merece ser celebrado".