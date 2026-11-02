Quinteto Astor Piazzolla llega a Miami con "Le Grand Tango"

La agrupación se ha dedicado por 25 años a preservar y difundir el legado de Astor Piazzolla, el revolucionario compositor y bandoneonista argentino

El tango argentino cobrará vida en Miami con la llegada del reconocido Quinteto Astor Piazzolla , que presentará su nuevo espectáculo Le Grand Tango el sábado 7 de noviembre, a las 8 pm, en el Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center, como parte de la serie Live at Knight de la temporada 2026-2027.

Con más de 25 años de trayectoria, la agrupación se ha dedicado a preservar y difundir el legado de Astor Piazzolla, el revolucionario compositor y bandoneonista argentino que transformó el tango tradicional al incorporar elementos del jazz y la música clásica, creando un lenguaje musical propio que trascendió fronteras y generaciones.

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A lo largo de su carrera, el quinteto ha recorrido escenarios de Estados Unidos, América Latina, Europa, Australia y Asia, conquistando tanto al público como a la crítica especializada. Su excelencia artística ha sido reconocida con dos premios Latin Grammy al Mejor Álbum de Tango, obtenidos en 2019 y 2023.

Bajo la dirección musical de Julián Vat, el conjunto está integrado por cinco destacados músicos de trayectoria internacional: Pablo Mainetti (bandoneón), Matías Feigin (piano), Serdar Geldymuradov (violín), Armando de La Vega (guitarra) y Cristian Basto (contrabajo). Cada uno aporta su virtuosismo y sensibilidad a una propuesta que mantiene viva la esencia de Piazzolla, al tiempo que explora nuevas posibilidades expresivas de su obra.

Un viaje por la profundidad musical de Piazzolla

En esta ocasión, el quinteto llega a Miami con Le Grand Tango, su nueva producción discográfica, que invita al público a descubrir una de las facetas más refinadas, profundas y evolucionadas del célebre compositor argentino.

El repertorio incluye piezas emblemáticas como Zita y Oblivion, junto con una adaptación especial de Le Grand Tango, obra que despliega toda su intensidad expresiva a través de la intimidad y el virtuosismo de los cinco instrumentos.

El programa también rescata Luna, una composición poco interpretada que sorprende por su lirismo y riqueza emocional, además de ofrecer una reinterpretación del Concierto para bandoneón y orquesta, adaptado especialmente para el formato de quinteto.

Más que un homenaje, Le Grand Tango representa una celebración de la vigencia de Piazzolla y de su extraordinaria capacidad para conectar con públicos de distintas culturas y generaciones.

La propuesta combina la pasión característica del tango con la sofisticación musical que distingue la obra de Piazzolla, reafirmando la vigencia de su legado y acercando su música a nuevas generaciones.

La presentación en el Arsht Center ofrecerá al público de Miami una oportunidad para experimentar de cerca la fuerza, la nostalgia y la intensidad emocional de una música que continúa cautivando al mundo.

Información del concierto

Quinteto Astor Piazzolla: Le Grand Tango se presentará el sábado 7 de noviembre de 2026, a las 8 p.m., en el Knight Concert Hall del Adrienne Arsht Center, ubicado en el centro de Miami. Las entradas tienen precios de $41 a $94. El espectáculo forma parte de la serie Live at Knight de la temporada 2026-2027.

Para más información y compra de boletos, visite arshtcenter.org.