martes 3  de  noviembre 2026
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Vivienne Jolie se convierte en cuarta hija de Brad Pitt en abandonar apellido de su padre

La joven de 18 años cambió legalmente su nombre de 'Vivienne Marcheline Jolie-Pitt' a 'Vivienne Marcheline Jolie', según documentos judiciales

Angelina Jolie y su hija Vivienne.&nbsp;

Angelina Jolie y su hija Vivienne. 

Captura de pantalla/Youtube/E! NEws

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Vivienne, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se ha convertido en la cuarta de sus vástagos que dejan voluntariamente de usar el apellido de su padre.

La joven de 18 años cambió legalmente su nombre de 'Vivienne Marcheline Jolie-Pitt' a 'Vivienne Marcheline Jolie', según documentos judiciales obtenidos y revisados por Entertainment Weekly. El nuevo nombre de Vivienne fue aprobado el lunes 2 de noviembre por un juez del Tribunal Superior de California en Los Ángeles.

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Según los documentos obtenidos por el medio, el tribunal no puso objeción a este cambio de nombre que Vivienne solicitó inicialmente poco después de cumplir 18 años, el pasado mes de julio.

Vivienne se distanció de su padre al utilizar un nombre distinto al del actor cuando, junto a su madre, produjo el musical 'The Outsiders' —ganador de un premio Tony— en 2024. Ya en el programa de la obra figuraba sólo el apellido Jolie, recuerda la revista.

Vivienne es la última de los hijos de los actores en modificar sus apellidos para adoptar el de Angelina Jolie, cuyo matrimonio con Pitt se rompió en 2016, dos años después de contraerlo y diez años después de haber iniciado su relación.

Primeros hijos en dejarlo

Zahara, hermana de Vivienne, cambió su nombre —eliminando también el apellido Pitt— para pasar a llamarse Zahara Marley Jolie; el trámite se formalizó a finales de septiembre, tras haber iniciado la solicitud en junio y haber utilizado ya ese nombre durante su graduación en el Spelman College el pasado mes de mayo.

Otro de los vástagos, Maddox, vio cómo se aprobaba su solicitud para llamarse Maddox Chivan Jolie dos semanas antes que la de Zahara, aunque él ya utilizaba el nombre Maddox Jolie cuando trabajó como asistente de dirección en la película de la actriz 'Couture' ('Alta costura').

En mayo de 2024, Shiloh se convirtió en la primera de los hijos de la famosa pareja en cambiar su nombre tras cumplir los 18 años. La solicitud fue aprobada en agosto de ese mismo año.

Aunque Knox, el hermano gemelo de Vivienne, aún no ha cambiado su nombre legalmente, al parecer, ya ha eliminado el apellido Pitt de su diploma de bachillerato, agrega la publicación.

FUENTE: Con información de EFE

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