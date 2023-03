Kalimba prepara demanda por daño moral

"La instrucción, por su parte, es la de llevar a cabo una demanda por daño moral. No solamente por el daño a la propia imagen, a la honra y al honor, de la cual está siendo objeto con motivo de esta publicación, sino por los daños económicos que también está acarreando la publicación y difusión de este video, puesto que ya ha tenido cancelaciones, tanto de shows como su participación en una obra muy importante en la que cual tenía un papel protagónico, y que desde luego eso afecta también en ámbito económico", declaró el letrado ante las cámaras del programa mexicano Sale el sol.

CELEBRIDADES Kalimba enfrenta problemas con su ex pareja

Dicha proceso legal es contra Melissa Galindo, quien el pasado 16 de marzo relató en un video -publicado en sus redes sociales- cómo fue que en un afán por buscar el apoyo en su carrera, se sintió vulnerada ante las actitudes de Kalimba. Según Galindo, el artista mexicano intentó tener sexo con ella y presuntamente la tocó sin su consentimiento.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Melissa Galindo (@melissagalindooficial)

Ante estas declaraciones, el abogado Eliser García aseguró que han recolectado más de 100 pruebas a lo largo de la semana desde que Melissa Galindo denunció públicamente a Kalimba.

"Hay una escena, que compartíamos con ustedes, en relación a este evento, donde ella llega al camerino desconsolada con Kalimba porque manifiesta que hubo un error en los coros. Él la consuela, le da ánimos para seguir con el show y posteriormente, después de una plática (conversación) de unos minutos, ya están riéndose con mucha confianza y complicidad", relató el abogado del intérprete, al hacer referencia a una de las tantas pruebas que tiene a favor.

Asimismo, Eliser García mostró a Sale el sol otras pruebas que van desde varios videos hasta capturas de ciertas conversaciones que hubo entre Kalimba y Melissa Galindo.

Embed

Por otra parte, el intérprete de éxitos como No me quiero enamorar, Se te olvidó y Una canción así dio a conocer su postura en un comunicado que publicó con fecha del 17 de marzo de 2023.

"Les expreso mi cariño y profundo agradecimiento por sus mensajes y muestras de solidaridad y apoyo. Quienes me conocen saben quién soy y cuál es mi forma de actuar en lo personal y en lo profesional. Siempre he respetado a todas las personas con las que he compartido un proyecto, tanto sobre como debajo del escenario. Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal", declaró Kalimba.

"Informo a la opinión pública que ejerceré acciones legales por la difamación de la que estoy siendo objeto, incluyendo en contra de quienes han replicado este mensaje sin salvaguardar mi identidad y mis derechos. Por ello, este es el único comunicado que haré sobre el tema por ahora. Gracias y bendiciones, Kalimba", finalizó el cantante de 40 años.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Guera Marichal (@kalimbaofficial)

FUENTE: REDACCIÓN