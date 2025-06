Karla Gascón habla sobre su participar en el wéstern "Trinidad"

"Es un personaje muy interesante para construirlo, para llevarlo", explicó Gascón durante el rodaje en Gran Canaria, destacando la complejidad y el potencial de su nueva interpretación.

Trinidad, bajo la dirección de José Ortuño y Laura Alvea, y producida por Inefable, se perfila como un wéstern con una perspectiva feminista, un enfoque que busca romper con los estereotipos y devolver a España su lugar prominente en este tipo de producciones.

Un salto audaz después de la gloria

La participación de Gascón en Trinidad llega después de una trayectoria consolidada en la televisión mexicana y, más recientemente, el impacto global de Emilia Pérez. Este papel no solo le brindó reconocimiento internacional, sino también la oportunidad de explorar nuevas profundidades interpretativas. A pesar de los desafíos y la tristeza de cerrar un ciclo tan significativo, Gascón se muestra orgullosa de lo logrado.

"Yo, por mí, tiraría otros cuatro o cinco años trabajando en lo mismo", afirmó la actriz, enfatizando la profunda conexión que desarrolló con el proyecto y el equipo de Emilia Pérez. Para ella, la experiencia fue tan enriquecedora que se ha convertido en una parte inseparable de su vida.

"Siento que es algo que forma parte de mí, ¿no? He vivido tantas cosas hermosísimas, tantas emociones de todo tipo que es algo que forma parte de mi vida", añadió.

El vacío después de un gran viaje

Gascón no oculta el vacío que se siente al concluir una aventura tan intensa como su película anterior, un proyecto que le permitió trabajar con las mismas personas y compartir innumerables momentos. En este sentido, expresó que para ella es triste porque fue parte de su vida y abandonarlo le cuesta. "Es algo que no me quiero deshacer nunca de ello, lo llevaré siempre conmigo", concluyó.

En Trinidad, Gascón compartirá pantalla con destacadas figuras como Paz Vega, Gabriela Andrada y Sofía Allepuz. Paz Vega, por su parte, se mostró entusiasmada con el proyecto, destacando su componente de comedia y la frescura que aporta a su carrera. Gabriela Andrada, quien interpreta a Trinidad, también resaltó cómo el papel la ha desafiado a ir más allá de los roles enfocados en la belleza física.