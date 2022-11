Karol G estrena "Cairo" junto a Ovy On The Drums

"Yo lo juré... pero esta es para ese del que todavía no estás enamorada, pero falta poquito. Ovy On The Drums, con esta nos fuimos", expresó la intérprete, de 31 años, en sus redes sociales.

Cairo, disponible en todas la plataformas musicales, cuenta con un videoclip grabado en la capital de Egipto bajo la producción de Pedro Artola y la dirección de Weownthecity.

Escrita por Karol G, Keityn y Ovy On the Drums, esta canción es la tercera producción que ha lanzado la colombiana este año.

2022 ha sido otro año de éxito para la intérprete nacida en Medellín. Según la lista de Pollstar, la gira de la cantante latina figura entre las 20 con mayores ingresos a nivel mundial. A finales de septiembre, Karol G ocupaba la posición 20, con 940.298 dólares recaudados.