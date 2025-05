Karol G y Feid derrochan amor en premier de "Mañana fue muy bonito"

Feid y Karol G asisten a la proyección en Nueva York de "Karol G: Tomorrow Was Beautiful" de Netflix en el Hotel Whitby el 6 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Posteriormente, Karol G brindó unas declaraciones a la prensa, momento en el que manifestó su emoción porque la producción se estrene este jueves 8 de mayo en la plataforma de streaming, aseverando que le dedica este trabajo a cada uno de sus seguidores.

"El propósito de este documental es devolverle un poquito de amor a toda la gente que me regala amor todos los días", comentó la intérprete a la revista People en Español.

"Si algo me dejó bonito este tour y este último álbum fue una conexión súper especial con mis fans. Somos súper unidos y mi forma de devolverles ese amor tan grande que me dan es mostrándoles un poquito el proceso. Para que si alguien esté en casa, se encuentra un poquito vacío, que necesita una motivación, una luz de esperanza, un proceso del cual entender muchas cosas, que ésa sea la respuesta. Ése es el propósito de este documental", agregó.

Karol G: Mañana Fue Muy Bonito está producido por This Machine, Interscope Films y Bichota Films; y se estrena el 8 de mayo.

El documental fue dirigido por Cristina Costantini, también productora ejecutiva junto a R.J. Cutler, Elise Pearlstein, Trevor Smith, Kristofer Ríos, Alex Simmons y Mariem Pérez. Mark Blatty, Margaret Yen, John Janick y Nir Seroussi se unen como productores ejecutivos.

"Las cosas las hacemos con mucho amor"

Carolina Giraldo Navarro también enfatizó que la pieza audiovisual la conmueve cada vez que la ve, pues aún le sorprende todo lo que ha logrado.

"La verdad todo el documental es increíble de emocional para mí porque lloro un montón. No me creo...sigo sin creerme lo que me esta pasando. Voy a seguir sin creérmelo. Siento que el final resume ese propósito en mi vida, es un final muy grande y yo creo que es el mensaje más importante de todo el documental, esta en el final de la pieza".

Finalizó aseverando que en los últimos días ha sentido una energía significativa y agradece a familiares, amigos y a su equipo por el arduo trabajo y el compromiso en la producción.

"Tengo que ser honesta: todos estos días he sentido una energía muy bonita. Le digo a mi equipo de trabajo como que ¡wow! no sé qué va a pasar, pero siento que alrededor mío hay una energía super positiva, energía de amor, de grandeza. Al final del día, aquí las cosas las hacemos con mucho amor y con mucha intención".