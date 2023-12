Kate del Castillo habla sobre su matrimonio con Aaron Díaz

La pareja llegó al altar en 2009. En agosto de ese año se casaron en Las Vegas, luciendo trajes de Elvis y Marilyn Monroe; y posteriormente celebraron una ceremonia religiosa en San Miguel Allende.

No obstante, en 2011 pusieron fin al compromiso.

"Aarón es un chico que es puro amor, puro cariño y simplemente no era para mí. Me casé muy presionada, ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo", comentó la interprete.

Causa del divorcio

Asimismo, rompió el silencio sobre la diferencia de edad que había entre ambos. Ella tenía 33 y él 24, y considera actualmente que la brecha fue un factor que debilitó la ruptura de la relación. "Yo siempre digo que es bótox para el cuerpo, una juventud, alguien sexualmente activo es muy atractivo", dijo sobre la diferencia de 10 años entre ellos.

Pero fue la decisión de formar una familia la que potenció el divorcio. "Él quería tener hijos y yo ya sabía que no quería tener hijos y fue así de: '¿qué parte no entendiste cuando andábamos?'".

Reflexionó al respecto y señaló que actualmente Díaz es un hombre pleno, feliz y un gran padre. "Él es un gran padre, moría por tener hijos y yo no le voy a quitar eso a nadie”.

Sobre su vida sentimental, Kate señaló que se encuentra feliz y enamorada, pues mantiene una relación con el director de fotografía de cine Edgar Bahena.

"Creo que todas las veces anteriores que me enamoré no estaba tranquila, estaba siempre esperando algo o intranquila de que yo no estaba lo suficiente. Eso te mantiene en una cuerdita floja que siempre es incómoda. Por primera vez me siento que soy yo cien por ciento, que estoy con alguien que quiere estar conmigo y yo estoy con él porque quiero estar con él. Todo fluye, todo es fácil. Si es para toda la vida qué increíble, ya no estoy esperando más".