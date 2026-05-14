jueves 14  de  mayo 2026
Matthew McConaughey revela que pasó 22 días en Perú sin electricidad

El ganador del Óscar por Dallas Buyers Club dijo que escapó del bullicio de Hollywood para viajar a Perú, donde se hacía llamar Mateo

El actor estadounidense Matthew McConaughey y su esposa, la modelo de origen brasileño Camila Alves, posan en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto.

AFP/ Cole Burston
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante su aparición en el podcast No Magic Pill, presentado por Blake Mycoskie, fundador de TOMS, el actor estadounidense Matthew McConaughey reveló que, tras protagonizar A Time to Kill (1996), emprendió un viaje de 22 días a Perú para una profunda introspección.

El ganador del Óscar por Dallas Buyers Club dijo que escapó del bullicio de Hollywood para viajar a Perú, donde se hacía llamar Mateo.

“Necesitaba poner los pies en la tierra, así que me desconecté. ¡Listo! Me fui a Perú. Necesitaba encontrar mi vocación, comprobarla. Sabía que la tenía, solo tenía que volver a demostrarlo (...) Pero sí me lo cuestioné, ahora que me había hecho famoso, con todas estas conexiones con esto y aquello, y estoy tratando de descifrar qué parte es real y qué parte es pura mentira”, contó.

McConaughey continuó explicando que los primeros 12 días de su viaje fueron "extraños", pero los días que siguieron fueron maravillosos.

“Al cabo de 22 días, las lágrimas en sus ojos, las lágrimas en los míos y los abrazos que nos dimos, entre la tristeza y la alegría de la despedida, todo se basaba en el hombre que conocieron, llamado Mateo, que no tenía nada que ver con la celebridad”.

Tras su experiencia, McConaughey dijo sentirse reconectado consigo mismo.

“Reafirmó mi propia identidad: ‘Oh, todavía lo tengo. Esto se basa en mí’”, concluyó.

