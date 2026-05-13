Autoridades condenan a prisión a intermediario que vendió drogas a Matthew Perry

En esta imagen del 14 de abril de 2009, el actor Matthew Perry arriba al estreno en Los Ángeles de la película 17 Again.

LOS ÁNGELES.- Un intermediario que ayudó a suministrar las drogas que mataron al actor de Friends Matthew Perry fue encarcelado en California el miércoles.

Erik Fleming se convirtió en la cuarta persona en recibir sentencia en relación con la muerte de la estrella canadiense. Perry fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles en 2023.

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A Fleming, de 56 años, se le ordenó cumplir dos años en una prisión federal, seguidos de tres años adicionales de libertad vigilada, tras declararse culpable por conspirar para distribuir ketamina y distribución de esta droga con resultado de muerte.

"Había pruebas abrumadoras de que el señor Fleming suministró las drogas que causaron la muerte del señor Perry", declaró al tribunal en Los Ángeles el fiscal federal adjunto Ian Yaniello.

Otros condenados

El mes pasado, Jasveen Sangha, una mujer británico-estadounidense apodada La Reina de la Ketamina, fue condenada a 15 años de prisión por la muerte del actor.

Sangha trabajó con Fleming para venderle 51 frascos de ketamina a Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry.

Iwamasa le administró la sustancia al actor en varias ocasiones, incluyendo el 28 de octubre de 2023, cuando le inyectó al menos tres dosis de la ketamina suministrada por Sangha, lo cual le provocó la muerte.

Se espera que Iwamasa reciba sentencia este mes. También han sido condenados dos médicos.

Perry, de 54 años, luchó abiertamente durante décadas contra sus adicciones.

El actor había estado tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión.

Pero los fiscales dicen que a finales de 2023 se había vuelto adicto a esta sustancia.

FUENTE: AFP