Príncipe William y Kate Middleton celebran 15 años de matrimonio

El príncipe y la princesa de Gales reaccionan durante una visita a los jardines recientemente renovados del Museo de Historia Natural de Londres, el 4 de septiembre de 2025.

MIAMI.- Kate Middleton y el príncipe William se aseguraron de incluir a toda su familia en la celebración de su 15.º aniversario. Los príncipes de Gales publicaron una nueva imagen con sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, para conmemorar su aniversario de bodas.

"Celebrando 15 años de matrimonio ", indica el pie de foto en las redes sociales.

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Además de los niños, la imagen también incluía a otros dos queridos miembros de la familia: sus perros. Ambos cachorros posaron junto al príncipe William, quien parece acariciar a su cocker spaniel negra, Orla. Junto a la cabeza del heredero real se ve un cachorro de cocker spaniel marrón, cuyo nombre no se ha revelado públicamente.

Esta foto de aniversario es el primer retrato familiar de los príncipes de Gales en el que aparecen ambos perros.

Orla es la segunda perra que William y Kate han tenido como pareja, y recibieron la cocker spaniel de su hermano, James Middleton, que se dedica a la cría de perros.