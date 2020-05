Kelly Rowland: "Coffee es mi oda a las mujeres negras"

"Solo quería que Coffee fuera una expresión de belleza negra y las diferentes variaciones, tonos y formas del cuerpo (de las mujeres)", dijo Kelly Rowland, quien filmó el video en Miami a fines del año pasado. "Realmente me inspiraron las mujeres negras".

La cantante ganadora del Grammy dijo que comenzó a trabajar en Coffee en 2017, pero que participó en la canción, que fue co-escrita por Syd, de la banda alternativa de R&B The Internet.

"Fui muy particular estrenar Coffee después de tener a mi hijo sobre lo que estaba diciendo y lo bueno que era porque quería hacerlo sentir orgulloso", dijo Kelly Rowland, quien dio a luz en 2014. "Fui extremadamente duro conmigo mismo".

En una entrevista con The Associated Press, Kelly Rowland, de 39 años, habla sobre Coffee, la canción y la bebida, además de firmar con la compañía Roc Nation de Jay-Z para la gestión y la vida en cuarentena.

AP: Ha habido una respuesta muy cálida a Coffee y su video. ¿Cómo te hace sentir eso?

ROWLAND: La mañana que salió, tenía un peso realmente grande en mi pecho. Literalmente llegué a mi clóset y lloré, pero se sintió un poco diferente. Es porque he estado en el negocio por más de 20 años y fue una abrumadora sensación de gratitud. Cuando comencé a ver, ya sean mujeres, mis admiradores o nuevas personas, o si veo bailarines que ponen movimiento a la canción, eso es realmente algo para asimilar y celebrar y estar agradecida. Podría ser completamente diferente. Siento esta abrumadora sensación de gratitud que literalmente me da un nudo en la garganta. Simplemente no doy nada por sentado. Realmente no lo haces.

AP: ¿Eres un gran bebedora de café?

ROWLAND: Soy una chica de helados de café. Cada vez que hay un affogato cerca, tiene mi nombre. Me gusta cuando está helado. Me gusta el café helado y lo bebo con whisky.

AP: ¿Cómo va el álbum?

ROWLAND: Estoy muy entusiasmado con este álbum. Estoy emocionada por el hecho de que los años que me llevó encontrar el tempo... Todo el álbum no tiene un ritmo acelerado, pero estoy emocionada de compartir mi tempo. Siento que siempre tuve medios y discos más lentos, pero sí, estoy lista para bailar. Especialmente cuando salimos de todo esto, necesitamos bailar.

AP: ¿Has terminado el álbum?

ROWLAND: En mi instinto, siento que tengo un disco más que hacer.

AP: ¿Y técnicamente eres un artista independiente ahora?

ROWLAND: Sí, por ahora. Ha habido llamadas realmente geniales. Al mismo tiempo, es un espacio y tiempo tan diferente en la música ahora. Definitivamente soy independiente. Es algo que me encanta mucho, y digo: "Oh, necesito un poco más de dinero para ejecutar algo de esto". Siempre digo que Destiny’s Child me tendió una trampa porque (no sólo eramos mujeres sino que también) teníamos imágenes. La gente dice: "¿Vas a lanzar una canción sin imágenes?" Ahora que lancé Coffee, la gente dice: "Bien, ¿qué vamos a conseguir después? Así que siento esa presión, pero solo quiero tomarlo un poco más sencillo.

AP: ¿Es este álbum a través de Roc Nation?

ROWLAND: Roc Nation es mi empresa de gestión.

AP: ¿Y eso es nuevo?

ROWLAND: Eso es nuevo.

AP: ¿Cómo sucedió eso?

ROWLAND: Es familia y simplemente sucedió. Realmente funcionó y está funcionando muy bien hasta ahora. Mi equipo, tengo un gran equipo. No quiere decir que no tenía un gran equipo antes, tuve un gran equipo antes. Evolucionas, sigues adelante y eso es todo, y Roc Nation es mi casa ahora.

AP: ¿Qué has estado haciendo con tu tiempo en casa?

ROWLAND: Desearía haber aprendido a trabajar con ProTools. Creo que ahora, definitivamente te dan ganas de aprender. Escuché que Ariana Grande lo hace. Escuché que Trey Songz lo hace. Muchos artistas diferentes dicen: "Sí, voy a hacer eso otra vez", y están operando sus propias sesiones. Me pregunto: "¿Por qué no aprendí a hacer eso?" Ese es probablemente mi próximo objetivo, aprender a grabarme porque podría haber hecho muchas cosas. Me han enviado canciones desde que estuve en cuarentena y estoy literalmente esperando que mi ingeniero salga de la suya.

AP: ¿Tuviste una fecha objetivo para sacar el álbum?

ROWLAND: No. La cuestión es que, antes de la cuarentena, estábamos terminando. A mí me gusta entregar discos, hablar con mujeres, escritores y productores, comenzar todo el proceso final. No es que se haya hecho más lento, pero definitivamente hizo que las cosas fueran un poco más difíciles. Tenemos esto. Ya no estoy esperando. No estoy perdiendo más tiempo.