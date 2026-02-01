Saturday Night Live rinde emotivo tributo a Catherine O'Hara

MIAMI.- Saturday Night Live rindió homenaje a Catherine O’Hara tras su fallecimiento con un emotivo tributo . Durante el episodio del 31 de enero de la serie de comedia nocturna, que contó con Alexander Skarsgård como presentador y Cardi B como invitada musical, apareció en pantalla una tarjeta conmemorativa en honor a la actriz justo antes del final del programa.

O’Hara, quien falleció el viernes 30 de enero a los 71 años tras una breve enfermedad, había sido contratada para formar parte del elenco de la sexta temporada de SNL, pero solo duró una semana.

La actriz renunció antes de aparecer en un solo episodio de esa temporada, que se emitió entre 1980 y 1981, para poder continuar trabajando en el programa de comedia canadiense SCTV, reportó la revista People.

Sin embargo, O'Hara regresó al Studio 8H de SNL en años posteriores, haciendo un cameo durante un episodio de octubre de 1998, y luego actuando como presentadora en abril de 1991 y octubre de 1992.

En 2014, la actriz habló sobre su decisión de dejar SNL, recordando que, cuando se enteró de que SCTV había sido renovada para otra temporada, sintió que necesitaba quedarse en ese programa.

"Básicamente, dije: 'Lo siento, tengo que irme con mi familia [de la comedia]'", recordó.

SCTV se emitió de 1976 a 1984 y fue un programa derivado de la famosa compañía de comedia Second City de Toronto, donde la fallecida comediante Gilda Radner comenzó su carrera. Irónicamente, Radner abanonó la serie para trabajar en Saturday Night Live.

Obituario

Horas después de la noticia del fallecimiento de la icónica comediante, su representante confirmó a People que falleció "tras una breve enfermedad". Un portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó al medio que recibieron una llamada de emergencia para informar sobre una mujer anónima en el domicilio de O'Hara.

La llamada fue registrada a las 4:48 a.m. Posteriormente, una mujer, presuntamente la estrella de Schitt's Creek, fue trasladada al hospital en estado grave. Según el audio del despacho del LAFD, la persona en peligro en el domicilio presentaba "dificultad para respirar".

O'Hara era conocida por sus papeles en películas como Beetlejuice y Mi Pobre Angelito, así como en los falsos documentales de Christopher Guest, como Best in Show.

También protagonizó varias series de televisión, entre ellas Schitt's Creek, por la que ganó un premio Emmy, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores (SAG).