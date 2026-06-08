Kennedy Center elimina nombre de Trump de sitio web por orden judicial

El Centro Conmemorativo John F. Kennedy para las Artes Escénicas, visto el 18 de diciembre de 2025 en Washington, D.C.

MIAMI.- El lunes, el Centro Kennedy eliminó el nombre del presidente estadounidense Donald Trump de su sitio web. Sin embargo, el edificio en la capital del país que alberga el Centro Kennedy continúa mostrando el nombre de Trump en su fachada por el momento.

Un juez federal dictaminó en mayo que el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas había sido renombrado ilegalmente en honor a Trump y que su nombre debía ser retirado.

Un Trump furioso reaccionó diciendo que renunciaba al control del centro, que se apoderó al inicio de su segundo mandato el año pasado al nombrarse presidente.

En diciembre, la junta directiva del centro, que Trump había conformado con sus aliados, votó a favor de cambiar su nombre a Centro Trump Kennedy y el nombre del presidente republicano se añadió a la fachada en letras grandes sobre el de Kennedy.

El sitio web del centro también mostraba el nombre de Trump junto al de Kennedy, pero esto ya no era así el lunes.

El juez Christopher Cooper, en su fallo del 29 de mayo, dictaminó que solo el Congreso tiene derecho a cambiar el nombre del centro y otorgó a la administración 14 días para retirar el nombre de Trump de la fachada y de cualquier material relacionado con el recinto.

Cooper también impuso un bloqueo temporal a la exigencia de Trump de cerrar el Centro Kennedy durante dos años para realizar renovaciones, las cuales debían comenzar en julio.

Respuesta

Trump arremetió contra el juez y afirmó que se desentendía del recinto, al que calificó de "moribundo".

"A menos que tenga la libertad de hacer lo que mejor sé hacer, revivir esta institución, física, financiera y artísticamente, no tengo ningún interés en continuar lo que solo podría ser un viaje sin esperanza hacia el 'País de Nunca Jamás'", declaró en Truth Social.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha tomado medidas reiteradas para colocar su nombre e imagen en espacios oficiales, una ruptura abrupta con la tradición política estadounidense.

El disuelto Instituto de la Paz de Estados Unidos ha sido rebautizado con el nombre de Trump, y su rostro preside enormes pancartas frente al Departamento de Justicia y el Departamento de Agricultura.

La administración Trump también busca que su imagen aparezca en un billete de 250 dólares para celebrar el 250 aniversario de la declaración de independencia del país respecto a Gran Bretaña.

FUENTE: AFP