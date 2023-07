Kevin Spacey declara en juicio por agresión sexual

El actor Kevin Spacey llega a la Corte de la Corona en Southwark donde está acusado de abuso sexual contra cuatro hombres en supuestos incidentes ocurridos mientras trabajaba en el Teatro Old Vic en Londres el jueves 6 de julio de 2023.

CONTROVERSIA Denunciante: "Kevin Spacey me agarraba como una cobra"

La declaración ofreció algo de detalles sobre su vida antes de entrar al serio tema del juicio.

Cuatro hombres han acusado al ganador de dos premios Óscar de agredirles sexualmente entre 2001 y 2013, y describieron angustiosos encuentros que escalaron de tocamientos indeseados a manoseos agresivos en la entrepierna.

Un hombre que describió a Spacey como un vil depredador sexual, dijo que se desmayó o se durmió en el apartamento del actor en Londres y cuando se despertó el artista le estaba practicando sexo oral.

"Mi primera impresión es que parecía muy arrogante. Recuerdo que me miraba de arriba abajo y miraba la zona de mi entrepierna", declaró uno de los denunciantes. "Fue muy agresivo. Nunca oí a nadie hablarme de esta manera", agregó, al asegurar que Spacey era como una cobra y se aferró él con tanta fuerza que era realmente doloroso. "Recuerdo que me quedé helado y empujaba su brazo y me sentía aturdido y frustrado de que alguien fuera tan sórdido"

Spacey ha negado las acusaciones, y se esperaba que hiciera una enérgica defensa.

El actor estadounidense, de 63 años, era una de las mayores estrellas del teatro, el cine y la televisión cuando las acusaciones de abusos sexuales frenaron su carrera en seco. Si es condenado, podría recibir una condena de prisión que acabaría con sus esperanzas de regreso.

En un artículo publicado el mes pasado, Spacey dijo a la revista alemana Zeit que ahora mismo hay personas dispuestas a contratarlo en cuanto esté absuelto de esas acusaciones en Londres.

Spacey se ha declarado no culpable de 12 cargos que incluyen agresión sexual e indecente y un cargo de hacer que una persona participe en actividad sexual con penetración sin consentimiento.

Spacey, que posee casas en Londres y Estados Unidos, está libre bajo fianza sin condiciones.

FUENTE: AP