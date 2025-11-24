lunes 24  de  noviembre 2025
CONTROVERSIA

Kevin Spacey desmiente que se encuentra viviendo en la calle

El oscarizado explicó que aunque durante este año ha estado viviendo entre hoteles, no significaba que estuviera en situación de vulnerabilidad

El actor estadounidense Kevin Spacey asiste a la alfombra roja de la película Father Mother Sister Brother, presentada en competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 31 de agosto de 2025.

El actor estadounidense Kevin Spacey asiste a la alfombra roja de la película "Father Mother Sister Brother", presentada en competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 31 de agosto de 2025.

AFP/Stefano Rellandini
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Kevin Spacey se pronunció en redes sociales para desmentir los rumores que señalaban que se encuentra viviendo en las calles. Las especulaciones iniciaron tras una entrevista que ofreció a The Telegraph en la que sus palabras fueron mal interpretadas y generaron titulares sensacionalistas.

“No suelo hacer de corregir a los medios parte de mi rutina, si lo hiciera no tendría tiempo para mucho más. Pero, a la luz de los recientes artículos afirmando que estoy sin hogar, siento la necesidad de responder”, dijo el actor de 66 años en un video que compartió en Instagram el domingo 23 de noviembre.

Lee además
Escena del filme No alimentes a los niños.  video
CINE

Filme "No alimentes a los niños" se estrena en la cartelera venezolana
Momento de diálogo entre Rosa Marquetti y César Miguel Rondón sobre la vida de Celia Cruz.
FERIA DEL LIBRO

Rosa Marquetti presenta en Miami "Celia en el Mundo"

El oscarizado explicó que aunque durante este año ha estado viviendo entre hoteles y residencias temporales, no significaba que estuviera en situación de vulnerabilidad

Embed

“No es para la prensa, sino para los miles de ustedes que se han acercado en los últimos días, ofreciéndome un lugar para quedarme o simplemente preguntando si estoy bien. Estoy profundamente conmovido por su generosidad, punto. Pero sería deshonesto permitirles creer que realmente estoy sin hogar en el sentido coloquial”, señaló.

"Dije que estaba básicamente viviendo en hoteles y Airbnbs y yendo a donde está el trabajo. Exactamente como lo hacía cuando recién comencé en este negocio", agregó.

Las palabras de Spacey surgen luego de que The Telegraph publicara una entrevista al protagonista de House of Cards titulada Entrevista a Kevin Spacey: Sin hogar, cancelado y cantando en Chipre.

Reinicio

En el reportaje, el actor explicaba que entre el 2024 y el 2025 ha retomado su carrera con proyectos teatrales y cinematográficos en Europa, por lo que vive igual que cuando inició en la industria, de una manera más nómada. No obstante, asegura que se siente agradecido por las puertas que le han abierto tras las polémicas acusaciones que enfrentó en el pasado.

"He estado trabajando casi sin parar este año, y por eso tengo muchísimo que agradecer”, dijo.

Asimismo, expuso que si bien la situación económica no es la mejor, pues las demandas que enfrentó repercutieron en múltiples proyectos y tuvo que asumir importantes costos legales, su realidad no se puede comparar con la de las muchas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y calle.

“Hay muchas personas viviendo en las calles, en sus autos o en situaciones financieras terribles. Mi corazón está con ellos, pero es evidente, incluso en el artículo, que yo no soy una de esas personas, ni intenté decir que lo era”, indicó.

“Siento que estoy de vuelta donde empecé, viajando a donde hay trabajo. Todo está en almacenamiento, y espero que en algún momento, si las cosas continúan mejorando, pueda decidir dónde volver a establecerme”, añadió.

Temas
Te puede interesar

Celia Sinfónica ofrece a Miami una noche de azúcar y eternidad

Aseguran que Miss Jamaica se recupera en hospital en Tailandia

Reina Letizia preside homenaje a cineasta Alejandro Amenábar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
SALUD

Ah, esa copa de vino tinto... ¿Es bueno beber una al día? Esto dice la ciencia

La sheriff Rosie Cordero-Stutz.
VIGILANCIA

Miami-Dade activa operativo "Cazadores de Grinch" para frenar robos navideños

Las cinco finalistas (de izquierda a derecha): Miss Costa de Marfil Olivia Yace, Miss México Fatima Bosch, Miss Venezuela Stephany Adriana Abasali Nasser, Miss Filipinas Ahtisa Manalo y Miss Tailandia Praveenar Singh, posan durante la final del certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Representante de Costa de Marfil renuncia a título de Miss África y Oceanía 2025

José Sánchez Delgado, un depredador sexual es arrestado. 
DEPORTACIÓN

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

Te puede interesar

Imagen referencial de manifestantes  a la entrada del centro de detención de Krome.
INMIGRACION

Protesta frente al centro de detención Krome deja 31 arrestos en Miami-Dade

Por Carlos Armando Cabrera
El senador Mark Kelly, demócrata por Arizona, cuestiona a Pete Hegseth, nominado por el presidente electo de EE. UU., Donald Trump, para secretario de Defensa, durante la audiencia de confirmación de Hegseth ante el Comité de Servicios Armados del Senado en el Capitolio el 14 de enero de 2025 en Washington, DC.
EEUU

El Pentágono investiga a senador demócrata por llamar a militares a la "desobediencia"

Nicolás Maduro (2.º-izquierda), caminando con su esposa, Cilia Flores, y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino (2.º-derecha), antes de una reunión con el alto mando militar en Caracas. 
NARCOTRÁFICO

Se cierra el cerco al régimen de Maduro con la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista

Imagen referencial.
AIRE LIMPIO

Legislador de Florida impulsa prohibición total de fumar en espacios abiertos y vía pública

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su contraparte de China Xi Jinping.
RELACIONES

Trump y Jinping sostienen conversación telefónica, según medio estatal chino