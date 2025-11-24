Kevin Spacey desmiente que se encuentra viviendo en la calle

El actor estadounidense Kevin Spacey asiste a la alfombra roja de la película "Father Mother Sister Brother", presentada en competición en el 82.º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 31 de agosto de 2025.

MIAMI.- Kevin Spacey se pronunció en redes sociales para desmentir los rumores que señalaban que se encuentra viviendo en las calles. Las especulaciones iniciaron tras una entrevista que ofreció a The Telegraph en la que sus palabras fueron mal interpretadas y generaron titulares sensacionalistas.

“No suelo hacer de corregir a los medios parte de mi rutina, si lo hiciera no tendría tiempo para mucho más. Pero, a la luz de los recientes artículos afirmando que estoy sin hogar , siento la necesidad de responder”, dijo el actor de 66 años en un video que compartió en Instagram el domingo 23 de noviembre.

El oscarizado explicó que aunque durante este año ha estado viviendo entre hoteles y residencias temporales, no significaba que estuviera en situación de vulnerabilidad

“No es para la prensa, sino para los miles de ustedes que se han acercado en los últimos días, ofreciéndome un lugar para quedarme o simplemente preguntando si estoy bien. Estoy profundamente conmovido por su generosidad, punto. Pero sería deshonesto permitirles creer que realmente estoy sin hogar en el sentido coloquial”, señaló.

"Dije que estaba básicamente viviendo en hoteles y Airbnbs y yendo a donde está el trabajo. Exactamente como lo hacía cuando recién comencé en este negocio", agregó.

Las palabras de Spacey surgen luego de que The Telegraph publicara una entrevista al protagonista de House of Cards titulada Entrevista a Kevin Spacey: Sin hogar, cancelado y cantando en Chipre.

Reinicio

En el reportaje, el actor explicaba que entre el 2024 y el 2025 ha retomado su carrera con proyectos teatrales y cinematográficos en Europa, por lo que vive igual que cuando inició en la industria, de una manera más nómada. No obstante, asegura que se siente agradecido por las puertas que le han abierto tras las polémicas acusaciones que enfrentó en el pasado.

"He estado trabajando casi sin parar este año, y por eso tengo muchísimo que agradecer”, dijo.

Asimismo, expuso que si bien la situación económica no es la mejor, pues las demandas que enfrentó repercutieron en múltiples proyectos y tuvo que asumir importantes costos legales, su realidad no se puede comparar con la de las muchas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y calle.

“Hay muchas personas viviendo en las calles, en sus autos o en situaciones financieras terribles. Mi corazón está con ellos, pero es evidente, incluso en el artículo, que yo no soy una de esas personas, ni intenté decir que lo era”, indicó.

“Siento que estoy de vuelta donde empecé, viajando a donde hay trabajo. Todo está en almacenamiento, y espero que en algún momento, si las cosas continúan mejorando, pueda decidir dónde volver a establecerme”, añadió.